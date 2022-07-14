人民网北京7月14日电 （记者王仁宏）近日，农业农村部印发《中华人民共和国农业农村部公告第578号》，公布镜鲤“龙科11号”、凡纳滨对虾“海兴农3号”、栉孔扇贝“蓬莱红3号”、刺参“鲁海2号”等26个经全国水产原种和良种审定委员会审定通过的水产新品种。

26个水产新品种名单。资料来源：农业农村部

截至目前，农业农村部已公告266个水产新品种，为有力推进水产种业振兴、水产养殖业高质量发展提供了种源保障。

相关负责人表示，下一步，农业农村部将紧紧围绕种业科技自立自强、种源自主可控的总目标，加快突破水产前沿育种技术，深入推进水产养殖重点品种联合育种攻关，进一步完善水产新品种审定制度，不断提升水产核心种源自给率。

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