本报记者 邱海峰

近日，江西省吉安市永丰县38万亩早稻丰收，农民们利用晴好天气抢收稻谷，确保颗粒归仓。图为永丰县佐龙乡富裕村农民在收割早稻。

刘浩军摄（人民视觉）

7月10日，湖南省娄底市双峰县荷叶镇清泉村农民驾驶收割机收割早稻。

李建新摄（人民视觉）

安徽省庐江县积极推广“稻虾连作”绿色种养，虾田在上半年用于养殖小龙虾，下半年用于种植水稻，实现一田两用、一水双收。图为日前，庐江县泥河镇天井村农民在捕捞后的虾田里栽插水稻。

左学长摄（人民视觉）

7月中旬，南方水稻产区进入早稻抢收、晚稻抢插关键时期。“双抢”直接关系到全年粮食丰产，农业农村部最近接连印发通知，要求各地全力以赴，确保早稻安全成熟、丰收到手，双季晚稻适期栽种、栽足栽满。

今年以来，国际大米价格连续6个月攀升，达到15个月以来的高点。中国是大米主要生产国和消费国，水稻种植和收获情况备受关注。

记者了解到，根据近期实打实收情况，今年南方早稻面积稳中略增，多地实现面积产量双增长。展望全年，夏粮已获丰收，秋粮长势良好，粮食稳产丰收有保障。

早稻：抢晴收获减损失

稻浪起伏，阵阵飘香。在湖南省衡阳市衡南县车江街道，种粮大户王静的早稻田金黄一片。“颗粒饱满，稻叶变黄，谷子已经成熟。”这两天，王静正忙着抢收早稻，“气温虽然高点儿，但农时不等人，要趁着没下雨抓紧收割。”

宽阔的田野上，王静调来的几台收割机同时作业，脱粒箱“吐出”稻谷，运粮车在乡间公路上穿梭。王静说，今年早稻播种面积200多亩，耕种收全程机械化，很快就能收割完，确保颗粒归仓。“除了负责自家稻田，我们还为周边村民提供从耕种到收割的全程托管服务，今年托管面积进一步增加，达到4300亩。”王静说。

作为水稻生产大省，湖南省早稻播种面积占全国1/4左右。今年以来，为应对农资价格上涨、不利天气等影响，湖南多措并举保障全省1800多万亩早稻生产。春耕期间，安排6100万元支持农机合作社建设，早稻机械化插（抛）面积较上年增加40万亩左右，发放实际种粮农民一次性补贴超8亿元，在62个产粮大县实施水稻完全成本保险，大力选育推广优质杂交稻品种。早稻收割时期，在粮食主产区县推广“农机租赁”“整村托管”等多种新生产模式。

中国早稻生产集中在南方地区，主要包括湖南、湖北、广东、广西、江西、福建等地。眼下，这些水稻产区进入早稻集中收获期，多地喜迎丰收。

在湖北省咸宁市，39万亩早稻近日开镰收割，实现面积、产量双增长。“种早稻每亩补助差不多有150元，还有种粮大户帮着耕种、收割，省心多了。”咸宁市新店镇蒲首山村村民刘伟清说，“今年我家种了23亩早稻，每亩收获湿谷1000多斤，比去年高了200斤左右。”

湿粮一上田，烘干作准备。农业农村部日前下发通知，要求各地提早摸清烘干机械保有量和社会化服务能力分布情况，协调就近匹配烘干用机需求，支持新型经营主体积极开展烘干服务，保障已收稻谷安全入仓，减少霉变等产后损失。

受台风、强降雨影响，近来广东省早稻种植户对稻谷烘干需求增加，多地烘干设备开足马力运转。“台风天收割的水稻含水量高，如果不及时烘干，很快就会发霉。”雷州市源泰米业负责人吴坚介绍，“今年水稻总体高产，再加上台风影响，烘干需求相对较大。以前烘干高峰期一般是3至4天，今年高峰期延长到10天左右。目前，公司十几台烘干机每天24小时运转，已烘干上千吨早稻并入库。”

晚稻：适期播栽稳面积

作为双季稻的第二季，晚稻生产在早稻收获之后随即展开。

今年，由于部分地区早稻适收期较往年推迟3-7天，前后茬农时衔接更加紧张，双季晚稻生产更是耽误不得。

“晚稻播栽抢的就是时间，早一天播种，产量就可能增加不少。”王静说，“这几天正是‘双抢’大忙的时候，一刻也不能放松。早稻收了之后，必须抓紧把晚稻种下去，为下茬丰收打好基础。”

聊起即将进行的晚稻栽插，王静说，以前各家各户都是在田里分散育秧，不仅成本高，而且费时费力。“现在采取工厂化集中育秧方式，能有效抵御灾害天气对育秧的不利影响，既缩短了秧苗生长周期，也提高了秧苗存活率，育出的秧苗还粗壮整齐。”王静介绍，目前合作社的秧苗、插（抛）秧机已准备就绪，将按计划到各村开展大面积机插机抛秧作业。

农业农村部有关负责人表示，要谋划好双季晚稻生产，尽快将晚稻生产任务落实到村组、地块；选择熟期适宜的品种，合理确定播种时间，因地制宜推广集中育秧、钵苗机插、湿润稀播壮秧和塑盘育秧抛栽等技术；加强秧田肥水管理，着力培育壮秧，对早稻晚收、茬口推迟的地块，采用适度干旱、化控等措施，减轻晚稻秧苗过高及秧龄过长造成的不利影响；加强秧苗余缺调剂，做到应插尽插，全力落实晚稻播栽面积，确保所有种了早稻的田块都能种上晚稻。

技术有支撑，良种多打粮。在湖北省浠水县，当地投入180万元补贴资金集中采购优质籼稻新品种，从今年全县16万亩早稻测产与实收情况看，早稻亩穗数、穗粒数、千粒重较往年均有明显增长，有望实现面积、单产、总产“三增”。

“我们农场稻田种的都是双季稻，好种子再加上高效的栽培技术，既能降低劳动强度，又能丰产增收。”浠水县禾溢园家庭农场负责人黄金安说，“种双季稻虽然要多花点工夫，但产量效益高。接下来，我这3200亩稻田还会继续选用县里推荐的好品种，等晚稻再丰收到手，这一年下来赚头可不小了。”

中稻：“虫口夺粮”保丰收

稻谷是中国主要口粮品种之一，产量占全年粮食总产量近1/3。除了早稻、晚稻，秋粮作物中的中稻已栽插完成，目前多处于分蘖至拔节期。

今年，粮食主产区江西省栽插中稻面积超1400万亩，各地已陆续进入田间管理阶段。在南昌市南昌县蒋巷镇，3.2万亩中稻正处在分蘖期，二化螟等病虫害成为近期防治重点。当地监测数据显示，第一代二化螟于6月中旬末进入始盛期，并于6月25日-27日出现了一个明显的盛蛾高峰，第二代二化螟最近进入盛蛾高峰期。

“‘双抢’农忙时节，也是开展水稻病虫害防治工作的关键时期。特别是中稻栽插进度不一，有利于二化螟幼虫辗转取食为害。”蒋巷镇农业农村办主任吴庆校说，“近来，镇里加强技术指导，及时组织农技人员进入田间地头，并通过短信服务平台、手机微信群等多种方式发布病虫害防治信息，提高关键技术到位率和覆盖面，帮助农民科学用药，在防治适期做好病虫害防治工作，让稻子保持好长势。”

南昌市农业农村局有关负责人表示，全市中稻已栽插完成，后期将指导各地做好中稻大田的肥水管理，适时追施分蘖肥，促进禾苗早生快发，提高有效穗数；加强病虫监测预警，重点防控水稻“两迁”害虫、稻瘟病、纹枯病等病虫害，大力推进统防统治、绿色防控，减轻病虫危害；加强与气象部门的沟通，做好强降雨、洪涝、高温、干旱等灾害性天气的预警，加强防灾减灾工作。

搞好田管，更多新技术助阵。今年以来，北大荒红卫农场积极推动农业数字化转型，在田管期间推出远程虫情监测预警系统。红卫农场有限公司智慧农业中心工作人员葛孟磊介绍，这个系统在无人监管的情况下，可以自动完成诱虫、杀虫、收集等作业，同时把相关数据上传到智慧农业平台进行数据分析，农户不用再专程跑到稻田里逐株检测病虫害发生情况。

日前，农业农村部召开多地视频连线会，明确提出当前中稻病虫害发生重于上年，监测防控工作丝毫不能放松。要求各地跟踪掌握病虫害发生消长动态和新特点，及时预报预警，尽快将中央财政防控补助资金下拨到县，切实提高防控效果和效率，全力以赴“虫口夺粮”保丰收。

(责编：赵欣悦、白宇)