人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

上半年外贸数据出炉：出口美国最多 最爱从东南亚“海淘”

2022年07月13日17:29 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月13日电 （记者王震）今日海关总署公布2022年上半年进出口情况。数据显示，上半年我国货物贸易进出口总值19.8万亿元人民币，同比增长9.4%，外贸进出口实现稳步增长。

东盟成最大贸易伙伴。上半年，我国与主要贸易伙伴进出口保持增长，对东盟、欧盟、美国进出口总值分别为2.95万亿元、2.71万亿元和2.47万亿元，分别增长10.6%、7.5%和11.7%。同期，我国对“一带一路”沿线国家、RCEP贸易伙伴进出口分别增长17.8%和5.6%。

“中国货”出口美国最多。上半年，美国为我国最大出口贸易伙伴，出口总值达1.89万亿元，同比增长14.8%；其次是对欧盟、东盟分别出口1.78万亿元、1.69万亿元，同比增长分别增长15.7%和18%。此外，我国对香港、日本和韩国出口较高，分别达到0.92万亿元、0.54万亿元和0.52万亿元。

最爱从东南亚“海淘”。上半年，东盟为我国最大进口贸易伙伴，进口总值为1.26万亿元，同比增长4.5%。其次为欧盟、中国台湾、韩国、日本、美国，进口总值分别为0.92万亿元、0.79万亿元、0.66万亿元、0.6万亿元、0.59万亿元，其中，我国对欧盟和日本进口总值出现小幅回落。

(责编：王震、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
上半年外贸数据出炉：出口美国最多 最爱从东南亚“海淘”
　　人民网北京7月13日电 （记者王震）今日海关总署公布2022年上半年进出口情况。数据显示，上半年我国货物贸易进出口总值19.8万亿元人民币，同比增长9.4%，外贸进出口实现稳步增长。…
6月我国新能源汽车市场占有率达23.8% 延续高速增长态势
　　人民网北京7月13日电 （记者王连香）据中国汽车工业协会发布数据显示，2022年6月，我国新能源汽车产销再创新高，市场占有率达到23.8%，延续保持高速增长态势。 图片来源：中国汽车工业协会微信公众号 2022年6月，新能源汽车产销分别完成59万辆和59.6万辆，同比均增长1.3倍；1至6月，新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率达到21.6%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部