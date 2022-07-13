人民网北京7月13日电 （记者王震）今日海关总署公布2022年上半年进出口情况。数据显示，上半年我国货物贸易进出口总值19.8万亿元人民币，同比增长9.4%，外贸进出口实现稳步增长。

东盟成最大贸易伙伴。上半年，我国与主要贸易伙伴进出口保持增长，对东盟、欧盟、美国进出口总值分别为2.95万亿元、2.71万亿元和2.47万亿元，分别增长10.6%、7.5%和11.7%。同期，我国对“一带一路”沿线国家、RCEP贸易伙伴进出口分别增长17.8%和5.6%。

“中国货”出口美国最多。上半年，美国为我国最大出口贸易伙伴，出口总值达1.89万亿元，同比增长14.8%；其次是对欧盟、东盟分别出口1.78万亿元、1.69万亿元，同比增长分别增长15.7%和18%。此外，我国对香港、日本和韩国出口较高，分别达到0.92万亿元、0.54万亿元和0.52万亿元。

最爱从东南亚“海淘”。上半年，东盟为我国最大进口贸易伙伴，进口总值为1.26万亿元，同比增长4.5%。其次为欧盟、中国台湾、韩国、日本、美国，进口总值分别为0.92万亿元、0.79万亿元、0.66万亿元、0.6万亿元、0.59万亿元，其中，我国对欧盟和日本进口总值出现小幅回落。

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