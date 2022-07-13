人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

6月我国新能源汽车市场占有率达23.8% 延续高速增长态势

2022年07月13日17:11 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月13日电 （记者王连香）据中国汽车工业协会发布数据显示，2022年6月，我国新能源汽车产销再创新高，市场占有率达到23.8%，延续保持高速增长态势。

图片来源：中国汽车工业协会微信公众号

2022年6月，新能源汽车产销分别完成59万辆和59.6万辆，同比均增长1.3倍；1至6月，新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率达到21.6%。

2022年6月，新能源乘用车月度产销分别完成56.3万辆和56.9万辆，同比增长1.4倍和1.3倍；新能源商用车产销分别完成2.7万辆和2.8万辆，同比增长83.5%和88.4%。

图片来源：中国汽车工业协会微信公众号

2022年6月，纯电动汽车产销同比均增长1.2倍；插电式混合动力汽车同比分别增长1.8倍和1.7倍；燃料电池汽车产销同比分别增长18.7%和67.3%。与上月相比，纯电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车产销均呈增长，其中燃料电池汽车增速更为显著；与上年同期相比，上述三大类品种产销均呈快速增长，纯电动汽车和插电式混合动力汽车增速更为明显。

1至6月，纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车产销同比继续保持高速增长势头。

(责编：王连香、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
6月我国新能源汽车市场占有率达23.8% 延续高速增长态势
　　人民网北京7月13日电 （记者王连香）据中国汽车工业协会发布数据显示，2022年6月，我国新能源汽车产销再创新高，市场占有率达到23.8%，延续保持高速增长态势。 图片来源：中国汽车工业协会微信公众号 2022年6月，新能源汽车产销分别完成59万辆和59.6万辆，同比均增长1.3倍；1至6月，新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率达到21.6%。…
人民银行：经济呈现明显复苏势头 为保持合理宏观杠杆率创造条件
　　国新办举行上半年金融统计数据情况新闻发布会。张馨摄 人民网北京7月13日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2022年上半年金融统计数据情况。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部