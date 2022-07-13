人民网北京7月13日电 （记者王连香）据中国汽车工业协会发布数据显示，2022年6月，我国新能源汽车产销再创新高，市场占有率达到23.8%，延续保持高速增长态势。

图片来源：中国汽车工业协会微信公众号

2022年6月，新能源汽车产销分别完成59万辆和59.6万辆，同比均增长1.3倍；1至6月，新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率达到21.6%。

2022年6月，新能源乘用车月度产销分别完成56.3万辆和56.9万辆，同比增长1.4倍和1.3倍；新能源商用车产销分别完成2.7万辆和2.8万辆，同比增长83.5%和88.4%。

图片来源：中国汽车工业协会微信公众号

2022年6月，纯电动汽车产销同比均增长1.2倍；插电式混合动力汽车同比分别增长1.8倍和1.7倍；燃料电池汽车产销同比分别增长18.7%和67.3%。与上月相比，纯电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车产销均呈增长，其中燃料电池汽车增速更为显著；与上年同期相比，上述三大类品种产销均呈快速增长，纯电动汽车和插电式混合动力汽车增速更为明显。

1至6月，纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车产销同比继续保持高速增长势头。

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