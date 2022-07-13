国新办举行上半年金融统计数据情况新闻发布会。张馨摄

人民网北京7月13日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2022年上半年金融统计数据情况。人民银行新闻发言人、调查统计司司长阮健弘在会上表示，今年以来，我国经济发展面临的风险挑战明显增多，不过我国经济向好的基本面没有改变。随着国内疫情防控形势持续向好，稳经济一揽子政策措施加快落地生效，我国经济已经呈现明显的复苏势头，为未来保持合理的宏观杠杆率水平创造了条件。

“人民银行一直关注宏观杠杆率的变化，2020年四季度以来，我国稳杠杆促增长取得显著成效，宏观杠杆率连续五个季度净下降，为后续应对各种复杂局面创造了宝贵的政策空间。从国际比较看，疫情以来我国宏观杠杆率增幅明显低于其他主要经济体，以相对较少的新增债务支持了经济较快恢复。2021年末，美国、日本、欧元区杠杆率分别比2019年末高25.7个、39.5个和21.4个百分点，而同期我国宏观杠杆率增幅是16.5个百分点，明显低于其他主要经济体。同时，我国经济表现继续保持领先，通胀总体受控。从政策效果看，中国以温和的宏观杠杆率增幅支持实现了‘较高增长、较低通胀’的优化组合，说明宏观政策有力、有度、有效。”阮健弘说。

阮健弘介绍，2022年一季度，我国的宏观杠杆率是277.1%，比上年末高4.6个百分点。今年以来，受国际局势变化和新一轮疫情的超预期影响，经济下行压力进一步加大。宏观杠杆率是总债务与GDP的比率，经济增速放缓会推动宏观杠杆率上升。同时，为应对下行压力，着力稳定宏观经济大盘，进一步部署了稳经济的一揽子措施。这些逆周期的调控政策对债务增长的影响在当期体现，但对产出的影响相对滞后，因此宏观杠杆率会出现阶段性上升。这既是外部冲击的客观反映，也是逆周期调控政策助力稳定宏观经济大盘的体现。

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