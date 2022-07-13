6月全国受理网络违法和不良信息举报1498.7万件
2022年07月13日16:40 | 来源：人民网
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人民网北京7月13日电 （记者申佳平）据“中央网信办举报中心”官方微信公众号消息，2022年6月全国受理网络违法和不良信息举报1498.7万件，环比下降2.3%、同比增长9.8%。
图片来源：中央网信办举报中心
数据显示，6月份，中央网信办（国家互联网信息办公室）违法和不良信息举报中心受理举报45.7万件，环比增长19.3%、同比下降14.1%；各地网信办举报部门受理举报78.0万件，环比增长14.7%、同比下降18.8%；全国主要网站受理举报1375.0万件，环比下降3.7%、同比增长13.1%。
在全国主要网站受理的举报中，主要商业网站受理量占60.7%，达834.9万件。
(责编：申佳平、吕骞)
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