一只南美洲亚马逊热带雨林中的蝴蝶扇动几下翅膀，可能两周后就会在美国德克萨斯州引起一场飓风。这就是著名的“蝴蝶效应”。现如今，一场由美元带来的“蝴蝶效应”也正在席卷全球。

近日，美国发布6月CPI数据显示同比大涨9.1%，5月英国CPI也上涨9.1%，都创下40年来的历史新高。土耳其公布的6月CPI数据，涨幅甚至接近80%。全球通胀“高烧不退”，经济衰退“阴云”笼罩，可以说已经成了既定事实。

对抗通胀，美国一直祭出的都是经典“老药方”——加息、加息、再加息。市场预测，美联储7月加息估计又是“虽迟但到”的节奏。

简单来说，作为支付占比接近40%的世界第一大货币，加息之后，美元走强升值，意味着其他货币就会相对贬值。这样一来，其他国家只能被迫“买单”，跟着加息，否则就可能承受股市下跌、物价飙升等一系列不良后果。最近A股走弱，其实一定程度上就是美国加息的连锁反应之一。

中国政策科学研究会常务理事、经济政策委员会副主任徐洪才告诉人民网《财米油盐》，美联储通过加息来应对国内通货膨胀，对全球各国有“牵一发而动全身”的影响。近期日元大幅贬值，欧元兑美元跌破1：1，在历史上实属罕见。但由于我国金融体系稳健、经济韧性比较强，人民币在上半年的总体波动幅度较小。

和国际高通胀相比，反观我国物价依然较稳。上半年GDP同比上涨2.5%，CPI平均上涨1.7%，成绩来之不易。徐洪才指出，从CPI的构成来看，主要是猪肉、瓜果蔬菜、鸡牛羊肉、鸡蛋、牛奶等食品价格。由于我国政策发力较早，上半年保供稳价的作用已经部分对冲了输入性通胀压力，因此老百姓对于上述食品涨价的感受并不明显。

制图：武师宇（实习生）

我国坚持稳字当头、稳中求进，千方百计稳住老百姓的“米袋子”“菜篮子”“油罐子”。当前，夏粮丰收、猪价回稳，重要民生商品供应充足，国家发展改革委价格司司长万劲松表示，“我们有底气、有信心、有能力继续保持物价运行在合理区间，全年3%左右的CPI预期目标可以实现。”

“包括粮食、石油、天然气、铁矿石、钢铁、煤炭、基础原材料等大宗商品价格下半年可能依然在高位运行，短期内不会有明显下降。地缘政治冲突对全球油价的影响比较大，仍然充满不确定性。”据徐洪才预测，从CPI的走势来看，下半年可能还会有一个温和的上涨，但是依然在可控的范围之内，全年平均下来肯定能够实现3%左右的预期目标。

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