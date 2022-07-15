人民网北京7月15日电 （记者罗知之）为进一步规范商业银行互联网贷款业务行为，促进互联网贷款业务健康发展，银保监会近日印发了《关于加强商业银行互联网贷款业务管理 提升金融服务质效的通知》（下称《通知》）。

银保监会有关部门负责人介绍，互联网贷款作为传统线下贷款的重要补充，有利于更便捷地满足企业和居民合理融资需求，支持实体经济发展，不断提高金融便利度和普惠覆盖面。尤其是，在疫情防控背景下，可以服务传统金融渠道难以触达的客户群体。据统计，截至2021年末，银行业金融机构互联网贷款余额5.75万亿元，同比增长21.8%。其中用于生产经营的个人互联网贷款和企业流动资金互联网贷款同比分别增长68.1%、46.3%。

为加大对实体经济支持力度，持续提升金融服务质效，《通知》鼓励商业银行稳妥推进数字化转型，精准研发互联网贷款产品，增加和完善产品供给，提高贷款响应率、优化贷款流程，充分发挥互联网贷款在助力市场主体纾困、降低企业综合融资成本、加强新市民金融服务、优化消费重点领域金融支持等方面的积极作用。

《通知》对强化商业银行贷款管理和自主风控提出哪些要求？上述负责人表示，贷款是商业银行的核心业务，自主风控是实现互联网贷款业务平稳健康发展的生命线。《通知》对商业银行提出如下要求：一是履行贷款管理主体责任，提高互联网贷款风险管控能力，防范贷款管理“空心化”。二是完整准确获取身份验证、贷前调查、风险评估和贷后管理所需要的信息数据，并采取有效措施核实其真实性。三是主动加强贷款资金管理，有效监测资金用途，确保贷款资金安全，防范合作机构截留、挪用。四是分类别签订合作协议并明确各方权责，不得在贷款出资协议中混同其他服务约定。对存在违规行为的合作机构，限制或者拒绝合作。五是切实保障消费者合法权益，充分披露各类信息，严禁不当催收等行为。此外，还应加强对合作机构营销宣传行为的合规管理。

银保监会有关部门负责人指出，在过渡期安排方面，综合考虑商业银行整改进度、业务连续性以及与征信规定衔接等因素，《通知》过渡期设置与《征信业务管理办法》保持一致，即自发布之日起至2023年6月30日，《商业银行互联网贷款管理暂行办法》过渡期也一并延长，以确保互联网贷款业务对实体经济支持力度不减。

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