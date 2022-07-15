人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

市场监管总局：试点委托开展部分经营者集中案件反垄断审查

2022年07月15日16:39 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月15日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，为深入推进公平竞争政策实施，提升经营者集中反垄断审查效能，近日，市场监管总局发布《关于试点开展委托实施部分经营者集中案件反垄断审查的公告》，拟于2022年8月1日起试点委托北京市、上海市、广东省、重庆市、陕西省市场监督管理局开展部分适用经营者集中简易程序的案件（以下简称简易案件）反垄断审查工作。

据介绍，自《中华人民共和国反垄断法》实施以来，国务院反垄断执法机构共审结经营者集中案件逾4500件，案件交易总金额超过50万亿元，审查机制和规范不断优化，审查质量和效率不断提高。当前，经济高质量发展对强化反垄断深入推进公平竞争政策实施提出新要求，试点委托地方市场监管部门开展经营者集中反垄断审查有利于巩固机构改革成果，完善央地两级反垄断执法架构，构建更加科学系统完备的反垄断执法体系；有利于监管部门更靠近企业、靠近市场、靠近消费者，更好指导企业申报，更好维护市场公平竞争；有利于深化“放管服”改革，提高审查效率，为市场主体营造宽松便捷的准入环境，进一步优化市场化法治化国际化的营商环境。

试点期间，市场监管总局将根据工作需要，将部分简易案件委托试点省级市场监管部门负责审查。市场监管总局统一受理经营者集中申报并在试点省级市场监管部门审查意见基础上作出审查决定。试点省级市场监管部门按照市场监管总局统一的经营者集中工作规则，进行材料审核、立案审查，并在规定时限内完成审查，将审查报告和审查建议报市场监管总局。市场监管总局作出审查决定后，试点省级市场监管部门将审查决定送达申报人。试点期间，市场监管总局将加强对试点省级市场监管部门的指导，确保审查工作统一、规范、高效。

试点期限为2022年8月1日至2025年7月31日。

(责编：杨曦、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
市场监管总局：试点委托开展部分经营者集中案件反垄断审查
　　人民网北京7月15日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，为深入推进公平竞争政策实施，提升经营者集中反垄断审查效能，近日，市场监管总局发布《关于试点开展委托实施部分经营者集中案件反垄断审查的公告》，拟于2022年8月1日起试点委托北京市、上海市、广东省、重庆市、陕西省市场监督管理局开展部分适用经营者集中简易程序的案件（以下简称简易案件）反垄断审查工作。 据介绍，自《中华人民共和国反垄断法》实施以来，国务院反垄断执法机构共审结经营者集中案件逾4500件，案件交易总金额超过50万亿元，审查机制和规范不断优化，审查质量和效率不断提高。…
工信部:化肥产能可满足"三夏""秋冬种"用肥需求
　　人民网北京7月15日电 （记者申佳平）化肥是保障粮食稳产增产的重要农资。据工业和信息化部官网消息，7月14日，工业和信息化部召开化肥生产保供座谈会。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部