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工信部:化肥产能可满足"三夏""秋冬种"用肥需求

2022年07月15日15:24 | 来源：人民网
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人民网北京7月15日电 （记者申佳平）化肥是保障粮食稳产增产的重要农资。据工业和信息化部官网消息，7月14日，工业和信息化部召开化肥生产保供座谈会。会议指出，在各级有关部门的大力协同和重点化肥生产企业的大力支持下，春耕化肥生产保供任务圆满完成。当前，化肥供需基本平稳，氮肥、磷肥产能相对充足，能够满足“三夏”“秋冬种”用肥需求。

会议强调，要按照“一个目标、两个统筹、四个强化”思路抓实抓细化肥生产保供。围绕高质量完成化肥生产保供任务的总体目标，高效统筹疫情汛情防控和化肥保供、安全生产和稳产增产，强化要素保障、强化产需对接、强化监测调度、强化协调服务，既要抓好当前生产保供，积极协助企业解决实际困难，又要立足长远，深入研究化肥行业供给侧结构性改革、钾肥挖潜扩能、硫磺等原辅料保供稳价等重点问题。

据了解，会上山东、河南、湖北、青海等省工业和信息化主管部门，氮肥、磷复肥、无机盐等协会和8家重点企业代表分别介绍了生产情况，提出了政策建议。

(责编：申佳平、吕骞)

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