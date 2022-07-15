人民网北京7月15日电 （记者许维娜、翁奇羽）如果您错过了公园里樱花烂漫的春日美景怎么办？

14日上午，记者来到北京市玉渊潭公园樱花小湖南侧看到，游客朋友举起手机扫描“5G+AR游览体验场景”后，立即在屏幕中看到了在荷叶莲莲的湖面上浮现出一片缤纷摇曳的“樱花林”。

公园“5G+AR”体验区。人民网记者 翁奇羽摄

游客通过手机体验樱花美景。人民网记者 翁奇羽摄

游客边体验边互动。人民网记者 翁奇羽摄

体验的游客络绎不绝。人民网记者 翁奇羽摄

“很真实，花瓣飘洒在空中，真的感觉快要落在自己身上了。”现场“云赏樱”的来公园赏景的杨女士兴奋地说，“没想到在夏天也能看到春天的樱花海，有种穿越时空的感觉。”

据了解，玉渊潭公园联合北京电信上线“5G+AR游览体验场景”服务，结合公园景观、动植物、文创特色，为游客提供AR虚拟体验类、信息展示类两类应用，包括虚拟观樱、文创展示、公园导览等内容。

有关专家表示，当前，借助各种“5G+旅游”新玩法、新体验，智慧文旅焕发出新活力。各地以5G“新基建”为依托，结合AR等新技术交叉运用，为当地文化产业的发展注入了强劲动力，推动了文旅产业的数字化、融合化、高端化发展。

(责编：杨虞波罗、吕骞)