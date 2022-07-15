人民网北京7月15日电 （记者杨曦、王仁宏）今日，国新办举行2022年上半年国民经济运行情况新闻发布会。国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，今年以来，国内外突发因素超出预期，我国经济运行出现了一定的波动，3、4月份受到国际环境和国内疫情冲击的影响，主要经济指标下滑明显。5月份以来，随着高效统筹疫情防控和经济社会发展成效不断显现，经济运行逐步企稳回升，积极变化明显增多。

国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖。来源：国新网

一是经济克服困难保持增长。今年以来，国际形势复杂严峻，世界经济增长放缓态势明显。国内疫情多发散发，对经济稳定运行造成了严重冲击。尤其是4月份经济下行压力明显加大，对此各地区各部门按照党中央、国务院决策部署，高效统筹疫情防控和经济社会发展，加大宏观政策调节力度，出台扎实稳住经济一揽子政策措施，稳住了经济大盘，推动二季度经济实现了正增长。上半年，国内生产总值同比增长2.5%，其中二季度增长0.4%。

“这是在4、5月份主要生产需求指标下滑的背景下取得的，应该说非常不容易，体现出我国经济的强大韧性。”付凌晖说。

二是价格形势总体稳定。受地缘政治冲突、世界主要经济体流动性扩大等因素影响，今年以来国际大宗商品价格特别是粮食和能源价格持续高位，对国内输入性通胀影响加大。在此条件下，我国加大市场保供稳价力度，抓好粮食和能源生产，保障了国内市场价格总体稳定。

上半年，居民消费价格同比上涨1.7%，低于全年3%左右的预期目标。扣除食品和能源的核心CPI上涨1%，保持基本稳定。我国价格涨幅明显低于欧美国家8%以上的涨幅水平，有利于经济平稳运行和民生改善。

三是就业民生得到保障。受疫情冲击等影响，今年以来就业压力陡然上升，居民增收困难加大，民生保障难度增加。针对突出问题，各方面持续加大稳就业的力度，强化民生兜底保障，成效逐步显现。

上半年，全国城镇新增就业654万人，5月份以来，全国城镇调查失业率改变前期走高态势，连续两个月下降，6月份，全国城镇调查失业率降至5.5%。其中，25-59岁就业主体人群的失业率为4.5%，和1月份基本持平。居民收入稳定增长。

上半年，全国居民人均可支配收入同比实际增长3%，虽比一季度有所回落，但是快于经济增速。其中，全国居民人均转移净收入同比名义增长5.6%，快于全部收入0.9个百分点。

四是外贸进出口韧性显现。付凌晖表示，今年以来，世界贸易增长动能减弱，全球制造业PMI新出口订单指数连续4个月位于荣枯线以下，但是我国外贸进出口克服外部环境趋紧、疫情短期冲击等不利影响，保持较快增长，体现出我国外贸的强大韧性。

上半年，我国货物进出口总额同比增长9.4%，其中出口增长13.2%，6月份货物进出口总额同比增长14.3%，比上月加快4.7个百分点。

五是转型升级态势持续。“尽管外部环境复杂严峻，国内经济下行压力加大，但我国经济创新引领持续增强，升级发展的态势没有改变。”付凌晖说。

新动能较快成长，上半年，规模以上高技术制造业增加值同比增长9.6%，高技术产业投资增长20.2%，均保持较快增长。实物网上商品零售额增长5.6%，占社会消费品零售总额的比重达到25.9%。经济结构调整优化。上半年制造业增加值占国内生产总值的比重为28.8%，比上年同期提高0.7个百分点。城乡居民人均收入比值为2.55，比上年同期下降了0.06。绿色转型持续推进。上半年清洁能源消费占能源消费总量的比重同比提高1.3个百分点，新能源汽车、太阳能电池产量分别增长111.2%和31.8%。

付凌晖表示，总体看，上半年我国经济克服困难保持增长，呈现企稳回升态势。但外部环境复杂严峻，国内经济恢复还面临不少挑战。下阶段，要继续按照党中央、国务院决策部署，进一步高效统筹疫情防控和经济社会发展，推动稳增长一揽子政策措施落地见效，促进经济持续健康发展。

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