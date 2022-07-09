人民网记者栗翘楚

2022年1月1日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式实施生效。半年来，RCEP的15个签署成员国中生效成员数量已达13个，RCEP成员国“朋友圈”不断扩大，为各成员国的企业和消费者不断释放更多红利。

兰州海关关员为企业签发RCEP原产地证书。张瑞芳/摄

甘肃宇盛农产品开发有限公司是一家综合性国际贸易公司，主要经营各类果仁、脱水蔬菜以及豆类出口。“RCEP生效对我们公司带来的最大好处就是进口国关税降低了，出口机遇增多了。今年上半年，我们出口到东盟国家的农产品凭借海关签发的RCEP原产地证书，享受到了100多万元的进口国关税优惠，这对于我们与国外客户进行价格谈判、签订贸易合同非常有利，也增强了我们开拓RCEP国家市场的信心。”该公司销售经理胡春静说。

据统计，RCEP实施半年来，兰州海关共为甘肃省出口企业签发RCEP原产地证书52份，签证金额近3000万元。

商务部研究院副院长崔卫杰表示，RCEP的实施推动亚洲形成更加开放的大市场，促进亚洲共赢合作迈出新步伐，为亚洲经济复苏和增长注入新动能。此外，中国不断推进制度型开放，将为亚洲其他国家提供强有力的外部市场支撑，提供物美价廉的产品和服务供给，并强化产业层面的开放合作，为亚洲经济繁荣打下坚实基础。

如今，越来越多的企业尝到RCEP实施带来的政策红利。

湖州市安吉县是重要的竹制品产地，现有竹产品配套企业1600余家，竹产业产值超过150亿元，年出口额超10亿元。在RCEP协定生效后，日本对我国竹产品征收的关税将逐年下调，部分竹产品关税在首年降为0。

“RCEP实施以来，海关主动上门为我们提供政策指导，让我们应享尽享关税优惠。”安吉县振大竹木贸易有限公司外贸经理陶静表示，半年来，公司出口日本竹产品200多批次，全部享受到了政策优惠，预计全年出口额将超过400万美元。

在浙江，量大面广的中小企业，是外贸经济的重要组成部分。为深入落实海关总署促进外贸保稳提质十条措施和助企纾困系列措施，杭州海关推出“十地百团助千企”精准服务活动，广泛开展对企调研、培训和辅导，深入了解企业在RCEP享惠过程中的问题和建议，精准落实帮扶举措，帮助更多的外贸企业吃透用好用RCEP优惠政策，充分释放RCEP政策红利，帮助中小外贸企业纾困减负、提振信心。

据杭州海关统计，上半年该关共签发RCEP原产地证书21728份，出口签证货物货值达63.65亿元，RCEP项下享惠进口5.38亿元，企业累计享受进出口税收优惠超7300万元。

天河海关关员为企业宣讲RCEP原产地签证相关政策。关悦摄

预制菜一头连着田间地头，一头连着百姓餐桌，发展预制菜产业是广东省推动乡村产业振兴的重要抓手之一。近日，广州海关所属肇庆海关关员为肇庆振业水产冷冻有限公司的一批预制菜产品签发了RCEP输新加坡原产地证书，该批冻斑点叉尾鮰鱼块重约19.5吨，将在进口国享受零关税待遇。

“在海关帮助下，公司的预制菜产品顺利坐上RCEP‘快车’，凭借RCEP原产地证书这一‘纸黄金’，我们对预制菜产品拓展海外市场充满信心。”肇庆振业水产冷冻有限公司总经理韩金良介绍，该公司今年还将继续投资建设新的预制菜生产线，不断拓宽产品深加工品种。

据统计，今年1-6月，广州海关共签发RCEP项下优惠原产地证书6391份，货值21.7亿元人民币（下同）；企业向广州海关申报进口RCEP项下货物29.1亿元；经广州海关认定的经核准出口商共开具出口RCEP国家的原产地自主声明262份，货值约1亿元。

“随着RCEP实施的深入，将进一步加快推动规则、规制、管理和标准等制度型开放，推动我国由过去低成本要素红利为主，向高水平制度型红利和高质量要素红利转变。”崔卫杰说。

(责编：申佳平、高雷)