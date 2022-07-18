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第二届消博会将在海口举办 参展企业和品牌数量均将超过首届

2022年07月18日08:59 | 来源：人民网
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人民网北京7月18日电 （记者车柯蒙）2022年7月26日至30日，以“共享开放机遇，共创美好生活”为主题的第二届中国国际消费品博览会（以下简称第二届消博会）将在海南海口举办。

据悉，第二届消博会将于7月25日晚上举办消博会暨全球消费论坛开幕式，7月26日至7月28日为专业观众日，7月29日至7月30日为社会公众开放日。

第二届消博会国际展区总面积8万平方米，占参展总面积80%，包括6个展馆。其中，1号馆至5号馆为独立品牌展区，6号馆为双循环买全球展区。国内展区总面积2万平方米，包括2个展馆，分别是7号馆的省区市展区和8号馆的国货精品展区。

第二届消博会坚持“精品路线”定位，新品首发、首秀、首展云集，包括全球首发、亚太首展、中国首秀等多种形式，力将海南自贸港逐步打造成为消费时尚展示引领地。近日，第二届消博会新品发布会时间表公布，众多国际品牌与国潮精品将带来新品首发首秀。

据了解，除了百余场丰富多彩的展台新品发布活动外，第二届消博会还将设立新品集中发布专区，7月27日至28日在海南国际会展中心迎宾大厅举办为期两天的新品发布会，活动将以线上线下的方式同步举办。

在新品发布舞台上，28家企业的68个品牌将携104件不同款式和不同系列的新品登场，涵盖时尚香化、珠宝首饰、世界名酒、高端食品、电子科技、生物科技、人工智能等领域。

在近日举行的商务部新闻发布会上，商务部新闻发言人在介绍第二届消博会相关情况时表示，本届消博会的亮点主要体现为“两高一多”，即参展参会热情更高、国际化程度更高、展期活动更多，第二届消博会的参展企业和品牌数量均将超过首届。

据介绍，第二届消博会展览面积从8万平方米增加至10万平方米，预计到会采购商将超过4万人。

在国际化程度方面，第二届消博会境外企业参展面积占比将由首届的75%增加至80%。其中，日本、法国、美国等国家的总参展面积均在3000平方米左右。RCEP成员国参展面积比首届增长了近20%。在展期活动方面，除6场重点官方活动外，权威智库、中介机构、行业组织等将围绕“新模式、新业态、新消费”“国别（地区）合作热点”“海南自由贸易港消费行业新机遇”等热点话题，举办100余场形式多样的配套活动，发布一系列和消费、海南自由贸易港建设相关的报告或指数。

商务部新闻发言人表示，消博会的举办，将汇聚国际国内优质消费品资源，提供一个消费精品的展示交易平台，有助于优化供给结构、改善供给质量，引领绿色、健康、品质、时尚消费，形成新的消费潮流和需求，也有助于推进海南国际旅游消费中心和海南自由贸易港建设。

(责编：赵竹青、高雷)

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