人民网记者 王震

日前，国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》(以下简称《指导意见》)，就主动顺应经济社会数字化转型趋势，充分释放数字化发展红利，全面开创数字政府建设新局面作出部署。

近日，多位领导干部、专家学者、企业负责人在人民网发表署名文章表示，要坚持党总揽全局、协调各方的领导核心作用，强化顶层设计，紧抓政府数字化改革面临的主要矛盾、关键问题和战略要点；要坚持人民至上，聚焦重点任务，切实提升政府履职服务能力，打造适应数字时代的政府治理体系；要聚焦重点环节，在数据供给、数据融通、场景应用、数字信息基础设施建设等方面开拓创新，统筹兼顾建设与安全，奋力开创数字政府建设新局面。

强化顶层设计，擘画数字政府建设蓝图

加强数字政府建设是全面建设社会主义现代化国家的历史性、全局性、战略性任务。《指导意见》系统谋划了数字政府建设的时间表、路线图、任务书，对政府数字化改革面临的主要矛盾、关键问题和战略要点作出统一部署。

第十二届全国政协副主席、国家电子政务专家委员会主任王钦敏表示，《指导意见》的出台是推进国家治理能力和治理体系现代化的重要举措，为下一阶段数字政府建设指明了方向。数字政府建设是一项系统工程，贯穿于政治、经济、社会、文化、生态文明建设各方面，我们要坚持党总揽全局、协调各方的领导核心作用，以前瞻性思考、全局性谋划、系统性布局、协同性推进的思路与方法统筹制度、组织、人员、技术和数据等各种资源，协调一致地开展数字政府建设的各项工作。【详细】

中央党校（国家行政学院）信息技术部主任、电子政务研究中心主任，国家电子政务专家委员会副主任王益民表示，这是首部国家层面关于数字政府建设的指导性、改革性文件。《指导意见》认真落实党中央、国务院决策部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，明确了数字政府建设的指导思想、基本原则、目标要求、重点任务和保障措施，描绘了数字政府发展蓝图和工作方向——将坚持党的全面领导作为数字政府建设的基本原则和根本遵循，以数字政府建设全面引领驱动数字化发展，以数字政府建设提升政府治理能力。【详细】

国家信息中心副主任周民表示，《指导意见》系统性提出了政府数字化履职能力、安全保障、制度规则、数据资源、平台支撑等数字政府体系框架，并对构建智能集约的平台支撑体系做出了明确部署，对于提升数字政府建设具有先导性、基础性的重要作用。加快建设平台支撑体系是构建数字政府的“先手棋”，要把握“智能”“集约”“融合”三大特点，按照《指导意见》部署，重点统筹数据资源体系、政务云平台、政务网络、共性应用、安全保障等5个方面重点任务。【详细】

浙江工商大学校长、浙江大学国家制度研究院首席专家郁建兴表示，构建科学规范的数字政府建设制度规则体系是《指导意见》提出的五大体系之一，以数字化改革助力政府职能转变是其中的重要组成部分。党的十八大以来，围绕推进国家治理体系和治理能力现代化的总目标，政府职能转变工作的深度和广度进一步拓展，在处理好政府和市场关系、实现政府和社会良性互动、优化政府内部横向部门间协调、理顺纵向政府间关系等方面取得了显著成效。数字政府建设为这些目标的实现提供了不可或缺的重要支撑。【详细】

清华大学公共管理学院教授、清华大学计算社会科学与国家治理实验室执行主任孟庆国表示，《指导意见》的印发将全面开创我国数字政府建设的新局面，对加快我国数字化发展必会产生极其深远的推动作用。数据是数字政府建设的核心要素。解决当前数据资源体系建设一系列问题的关键，就是要深刻认识数据资源体系建设的重要意义和核心思想，创新管理机制、加快推进全国一体化政务大数据体系建设以攻克数据高效共享等难题。【详细】

坚持人民至上，提升政府履职服务能力

在数字政府建设中，以人民为中心贯穿其中，全国上下形成“一盘棋”，打造泛在可及、智慧便捷、公平普惠的数字化服务体系。

北京市委常委，常务副市长、市政府党组副书记，市政协副主席崔述强表示，在推进数字政府建设时，要牢牢树立以人民为中心的工作理念，将更好满足人民群众对美好生活的迫切需求作为数字政府建设的核心目标与第一要务。数字政府建设是一项全局性要求和战略性举措，是推动政府行政运行从条块分割、封闭的架构迈向开放、协同、合作的系统工程。以数字化改革助力政府职能转变，必须要坚持整体布局，从顶层设计上打破地域与部门藩篱，坚持“一张图规划、一体化部署、一盘棋推进”，形成各方联动的工作合力。【详细】

广东省政府副省长孙志洋表示，加强数字政府建设是举措，切实提升政府履职服务能力，以数字化转型打造适应数字时代的政府治理体系才是目的。《指导意见》提出坚持改革引领、整体协同的原则，将满足人民对美好生活的向往作为出发点和落脚点，创新行政管理和服务方式，全面提升政府履职效能。广东创新“政企合作、管运分离”机制，在政务服务创新、省域数字化治理、数据开发利用、政府协同运行等方面形成一批具有示范意义的成果，为全国贡献了数字政府建设的广东经验。【详细】

浙江省委常委、副省长徐文光表示，坚持以人民为中心是数字政府建设的出发点和落脚点。要坚持以人为本，坚持问题导向、需求导向和效果导向，围绕“打造泛在可及、智慧便捷、公平普惠的数字化服务体系”目标，用数字化理念、技术和手段破解企业和群众“急难愁盼”问题，着力提升公共服务数字化、智能化水平。浙江将以标准化服务事项体系建设为基础，推动政务服务从全市通办向全省通办、跨省区域通办、全国通办、全球通办演进，实现服务不受区域限制，无差别受理、同标准办理。【详细】

安徽省委常委、副省长张红文表示，在数字政府建设过程中，数字技术的运用是手段而不是目标，群众和企业满意不满意才是衡量工作的标尺。应当秉承用户思维和应用导向，通过数字化、大数据的广泛应用，努力提升人民群众和市场主体的便利度和获得感。一方面，持续提升公共服务数字化智能化水平。大数据在保障和改善民生方面大有作为。另一方面，全面提升政务运行方式数字化智能化水平。要为群众和企业提供便捷服务，党政机关就必须高效运行，政府在加强对外数字服务能力的同时，也要提升自身政务运行效率。【详细】

聚焦重点环节，统筹数字政府建设与安全

数字政府建设以数字技术为支撑，实现业务和技术的深度融合，提升政府履职效能。《指导意见》聚焦经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护等政府职能，推动大数据、云计算、人工智能等数字技术的广泛运用，提高政府治理科学化、精细化、智能化水平。

中国建设银行党委书记、董事长田国立表示，金融机构拥有海量的生产数据资源、天然的数字治理能力，服务数字政府建设既有制度优势更具能力优势。积极发挥数字金融在深化供给侧结构性改革、服务实体经济方面的突出作用，将更多金融资源引导到经济社会的重点领域和薄弱环节，以新金融行动助力政府数字化服务创新发展。新金融在连接供需、汇集信息、优化资源配置方面发挥独特作用，与政府数字化服务平台双向打通、高效汇聚社会治理所需的各类数据信息，提升公共服务和社会治理的数字化智能化水平，夯实数字政府公共服务基础支撑作用，打造与数字政府建设协同发力的新金融数字生态。【详细】

中国联通党组书记、董事长刘烈宏表示，让数字政府建设成果更多更公平地惠及全体人民，需要加快构建标准统一、布局合理、管理协同、安全可靠的全国一体化政务大数据体系，持续推动政府数据“看得见、管得住、用得好”，全面赋能政府治理和科学决策。中国联通将充分发挥数据倍增作用和融通价值，助力打造智慧泛在、便捷普惠的数字化服务体系；不断提升数字信息基础设施建设的供给能力和水平，为政府数字化改革提供坚实基础；适度超前布局5G、云计算、人工智能等数字信息基础设施，构建全国一体化政务云平台体系，强化电子政务网络统筹建设管理，促进高效共建共享，全面夯实数字政府建设根基。【详细】

中国移动通信集团有限公司董事长、党组书记杨杰表示，要科学谋划支撑数字政府智能集约发展的实践路径，创新智能集约的场景应用，延伸数字政府“触角”。围绕《指导意见》明确的“统筹推进各行业各领域政务应用系统集约建设、互联互通、协同联动，创新行政管理和服务方式，全面提升政府履职效能”等目标，逐步构建全国一体运行、区域协同互补、基层百花齐放的应用体系，为提升政府履职效能、做强做优做大数字经济、更好满足广大人民美好生活需要提供坚实支撑。【详细】

公安部网络安全保卫局一级巡视员、副局长郭启全表示，国家在加快建设数字中国和数字政府，发展数字经济，总体来讲是在建设一个数字化、网络化、智能化社会，打造数字化生态，这是一个复杂的系统工程。在这个复杂系统工程中，网络和数据安全极为重要。因此，在数字政府建设过程中，要提升全社会特别是政府部门的网络安全意识，建设良好的网络安全生态环境，护航数字经济发展。加强数字政府网络安全保护、保障和保卫工作，聚焦落实重要保护措施，提升数字政府网络安全整体保护能力和水平；聚焦数字政府网络安全保障工作，提升综合保障能力和水平；聚焦数字政府网络安全保卫工作，提升综合保卫能力和水平。【详细】

(责编：王震、章斐然)