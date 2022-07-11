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业界：探索分布式数据传输协议创新 加强个人信息保护

2022年07月11日13:53 | 来源：人民网
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人民网北京7月11日电 （黄盛）伴随着移动互联网的快速发展，个人信息保护问题也备受社会各界的广泛关注。如何通过隐私计算等前沿技术手段及分布式数据传输协议新兴技术应用模式创新探索，在发挥数据价值的同时也保护用户个人信息，正在成为企业履行社会责任、提升用户服务的重要课题。

对此，近日由微众银行发布的《ESG丨个人信息保护专题研究报告》（以下简称“报告”）认为，用户对个人信息安全的关注度持续提升，在个人信息流转应用的各个环节，如复制、转移、App或商家与第三方进行数据共享协同服务等，对信息泄露的担忧已经成为用户使用相关服务的最大顾虑。同时，报告也显示，八成以上互联网用户对保护个人信息的关注度较高且持续提升，很多已采取了谨慎开放手机系统权限、不随便连接公共场所WiFi等保护措施。其中30-39岁人群对个人信息的关注度相对更高，对相关安全应对措施的了解和掌握也更为熟练，这与他们多数承担较多家庭责任、育有未成年子女、更加注重家人的信息保护有关。

在企业提升科技水平，积极探索个人信息传输中的新方案方面，报告中提及微众银行进行创新性探索的分布式数据传输协议——DDTP模式，具有安全存储、可信传输、协同生产等特点。

行业人士介绍，在个人信息的可信传输环节，DDTP利用区块链不可篡改性实现数据验证，用户授权记录上链，可溯源可审计，实现可信传输。DDTP支持跨机构、跨行业、跨场景协同，可在多个场景下实现个人信息流转，同时保障个人信息的真实性和安全性。

DDTP模式传输图。 来源：《ESG丨个人信息保护专题研究报告》

据悉， 2020年，支持广东和澳门跨境通关的粤澳健康码项目就已经初步具备了DDTP模式的雏形。此外，2022年3月，由微众银行作为区块链开源技术支持的粤港澳大湾区首个跨境数据验证平台上线，用户自主跨境传递数据，粤澳两地机构不直接传输和交换用户数据，通过比对哈希值而非具体信息校验数据可信与否，从而保护用户与机构的数据隐私，降低跨境数据可信风险和滥用风险，为粤澳两地机构提供跨境数据验证基础设施，进而为两地的居民及企业提供便捷的跨境服务体验。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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