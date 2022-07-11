人民网北京7月11日电 （记者申佳平）数据库作为存储与处理数据的核心技术工具，与芯片、操作系统并称现代信息技术的三大件。近日，在“2022可信数据库峰会”上，中国通信标准化协会副理事长兼秘书长代晓慧指出，我国数据库产业高速发展，完成了从跟跑到并跑的转变。

代晓慧指出，长期以来我国数据库产业由于历史存续原因，国际竞争力稍显不足，近年来数字经济快速发展，一方面应用需求倒逼数据库应用技术变革，另一方面我国主管部门相继出台了数据库的政策和规划，我国数据库产业进入了高速发展期，产业规模不断扩大，产业主体迅速增加，应用案例持续落地，完成了从跟跑到并跑的转变。

她同时表示，“十四五”是我国数字经济发展、数字要素市场培育的关键时期，数据库作为支撑数据存储和计算的核心组件，将会发挥非常重要的支撑作用。未来我国数据库产业将发展进入高质量的提效增效期。主要应该做好以下三方面工作。

一是加快制定研究数据库领域的关键技术标准体系。针对数据计算、数据存储、数据管理等数据库关键的模块，以及各类创新的数据库技术，提升标准制定水平，研究制定安全可靠、国际先进的通用技术标准，充分发挥标准引领的作用，促进技术产品的研发，助力我国数据库技术产业的高质量发展。

二是稳步推动标准的实施应用。加强与金融、政务、能源等跨行业、跨领域、跨企业的交流合作，加强标准的宣贯，推动标准在各行业、各场景中的应用落地，充分发挥各类数据库对企业赋能的作用，促进企业数智转换。

三是深度参与国际合作，积极参与ISO、ITU、IEC、以及3GPP等国际标准化组织的研究活动，推动我国数据库标准走向世界。根据国际经验，布局通用的技术标准，形成国内国际相互促进的新格局，深度助力中国数据库产品走向世界。

据了解，会上还发布了《全球数据库产业图谱（2022）》，从数据库产品提供商、数据库周边工具/平台提供商、数据库服务提供商、数据库安全、数据库生态社区、数据库人才培养等领域，展现了数据库产业的关键环节和代表组织。

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