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规则机制不断完善 上市公司业绩说明会成“标配”

2022年07月11日09:29 | 来源：人民网
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人民网北京7月11日电 （记者王震）直面投资者关切，“掌门人”现场释疑解惑，今年上市公司召开业绩说明会数量取得突破，年报业绩说明会正成为“标配”。据中国上市公司协会最新统计数据显示，截至2022年6月30日，沪深北三市共计4490家公司召开业绩说明会，召开比例约95.43%。其中，沪深300指数公司、“A+H”上市公司、央企控股上市公司、科创板、创业板上市公司基本全部召开。

董事长总经理出席率约98% 投资者参与度提升

“关键少数”的参与程度是业绩说明会“含金量”的重要衡量指标。据统计，已召开业绩说明会的上市公司中，董事长总经理出席率约98%，“掌门人”为投资者现场释疑解惑，互动的深度和广度持续拓展，体现了沟通的高度、厚度和温度，令投资者“获得感”满满。此外，本年度，沪深两市9成左右的公司独董参与或出席业绩说明会，助力提升公司治理水平，与投资者共话高质量发展。

根据上交所上证路演、全景网、中证路演等市场主流平台统计，上市公司共收到提问105371条，公司回复率达92.95%，提问的个人投资者占90.13%。此外，机构投资者青睐的Wind平台及散户多浏览的东方财富吸引了投资者百万次观看。

中国上市公司协会负责人表示：“以召开业绩说明会为抓手，加强投资者关系管理，是上市公司拥抱新发展理念的求新求变之举，证监会持续推动建立健全提高上市公司质量的有效途径和长效机制，鼓励引导上市公司把握好适应新阶段新变化新要求。”

规则机制不断完善 业绩说明会常态化已成共识

高效的投资者关系管理，正是优秀公司治理的基本展现和外部延伸。举办业绩说明会，是上市公司在高质量发展背景下响应相关政策，提升公司治理水平的重要举措。

2020年10月，国务院发布的《关于进一步提高上市公司质量的意见》明确提出，要建立健全董事会与投资者的良好沟通机制。2020年12月，证监会开展上市公司治理专项行动，抓重点、补短板、强弱项，提高上市公司治理整体水平。

2021年，证监会目标明确地启动了对业绩说明会的整体推动部署，通过对重点公司的分类推进，到今年，已实现年报业绩说明会基本全覆盖，走向量、质双高。今年5月，新修订的《上市公司投资者关系管理工作指引》落地实施，明确了推动业绩说明会高质量召开的新内涵和新要求。

“召开业绩说明会是资本市场全面深化改革关键时期的重要缩影，也是上市公司董事会和‘关键少数’关注、尊重投资者的重要体现。”中国上市公司协会负责人表示，常态化召开业绩说明会已形成共识，上市公司与投资者更加主动地互动沟通，促进上市公司建立健全提高质量的有效途径和长效机制。

(责编：王震、吕骞)

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