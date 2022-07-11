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全力夺取秋粮丰收！农业农村部派出工作组和专家组赴东北等地区指导防汛抗旱救灾工作

2022年07月11日08:47 | 来源：人民网
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人民网北京7月11日电 （记者王仁宏）据农业农村部消息，6月以来辽宁、吉林等地出现多轮强降雨天气，部分地区发生洪涝灾害；陕西、甘肃、内蒙古中西部降雨偏少、气温偏高，局地出现旱情，给农业生产带来不利影响。据气象部门预测，7月11–13日西北地区东部、内蒙古等地有中到大雨、局地暴雨，一些地方可能出现旱涝急转。

农业农村部高度重视农业防汛抗旱工作，在前期派出5个专家指导组赴南方水稻产区指导抗涝救灾工作的基础上，近日又派出4个工作组和防灾减灾专家组赴东北四省区和陕西、甘肃两省，指导防汛抗旱救灾工作，全力夺取秋粮丰收。

据介绍，专家组将深入重灾区田间地头，实地调查灾情，察看农业旱涝灾情和秋粮作物长势情况，分析评估灾害影响及发展趋势；指导受涝地区调度机具、抢排积水，受旱地区广辟水源、浇水保苗，因地因墒因苗搞好田间管理，促进灾后生产恢复，减轻灾害影响，并帮助基层干部和农民群众解决生产中存在的实际困难和问题。 

(责编：王仁宏、吕骞)

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