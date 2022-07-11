人民网北京7月11日电 （记者王仁宏）据农业农村部消息，6月以来辽宁、吉林等地出现多轮强降雨天气，部分地区发生洪涝灾害；陕西、甘肃、内蒙古中西部降雨偏少、气温偏高，局地出现旱情，给农业生产带来不利影响。据气象部门预测，7月11–13日西北地区东部、内蒙古等地有中到大雨、局地暴雨，一些地方可能出现旱涝急转。

农业农村部高度重视农业防汛抗旱工作，在前期派出5个专家指导组赴南方水稻产区指导抗涝救灾工作的基础上，近日又派出4个工作组和防灾减灾专家组赴东北四省区和陕西、甘肃两省，指导防汛抗旱救灾工作，全力夺取秋粮丰收。

据介绍，专家组将深入重灾区田间地头，实地调查灾情，察看农业旱涝灾情和秋粮作物长势情况，分析评估灾害影响及发展趋势；指导受涝地区调度机具、抢排积水，受旱地区广辟水源、浇水保苗，因地因墒因苗搞好田间管理，促进灾后生产恢复，减轻灾害影响，并帮助基层干部和农民群众解决生产中存在的实际困难和问题。

(责编：王仁宏、吕骞)