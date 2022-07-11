人民网北京7月11日电 （记者乔雪峰）2022年7月11日是我国第十八个航海日，也是“世界海事日”在我国的实施日。今年中国航海日活动主题是“引领航海绿色低碳智能新趋势”。

为进一步弘扬丝路精神，传承航海文化，增强全民的航海和海洋意识，加快建设交通强国、海洋强国，更好服务构建新发展格局和共建“一带一路”，7月11日，中国航海日活动组织工作委员会发布了《中国航海日公告》（以下简称《公告》）。

《公告》提出，我国是航海和海洋大国，已经成为全球海运连接度最高、货物贸易额最大的经济体，建成了世界级港口群，海运承担了我国约95%的国际贸易货物运输量，海运船队规模、船员质量规模、海洋渔业产量、船舶与海洋工程装备制造规模等位居世界前列，在促进世界经贸发展、构建人类命运共同体的伟大事业中发挥着重要的桥梁和纽带作用。

当前，我国已经进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的新征程。《公告》提出，奋进新征程，要完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快航海和海洋科技创新步伐，推动航海和海洋事业高质量发展，更好服务构建新发展格局；要加快建设海洋强国、航运强国、造船强国，打造世界一流的绿色智能港口与船队，加强海洋生态环境保护，培育壮大海洋新兴产业，构建现代海洋产业体系；要高质量共建“21世纪海上丝绸之路”，与全球人民共同携手，坚持共商、共建、共享，在更大范围、更高层次上促进互联互通和务实合作，共同拓展蓝色空间，打造蓝色伙伴关系，推动构建海洋命运共同体。

浩浩海洋、滚滚波浪，承载着人类对美好生活的共同向往。《公告》提出，奋进新征程，要加快推进绿色低碳可持续发展。力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，是我国向世界作出的庄严承诺。航运业具有运能大、能耗低、环境友好等优势，要在“碳达峰、碳中和”中承担重任、率先破局。要加强海洋生态文明建设，科学合理开发利用海洋资源，维护海洋自然再生能力，让子孙后代可以吃得上绿色、安全的海产品，有更多的机会享受到碧海蓝天的美丽、洁净沙滩的欢乐，为人类留下造福千秋万代的“蓝色宝库”。

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