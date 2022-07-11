河南省地方金融监管局官网截图。

人民网北京7月11日电 （记者罗知之）7月11日晚间，河南银保监局、河南省地方金融监管局联合发布公告称，根据案件查办和资金资产追缴情况，经研究，对禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行账外业务客户本金分类分批开展先行垫付工作。

公告指出，2022年7月15日开始首批垫付，垫付对象为单家机构单人合并金额5万元（含）以下的客户。单家机构单人合并金额5万元以上的，陆续垫付，垫付安排另行公告。

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