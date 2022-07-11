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人民银行：上半年对实体经济发放人民币贷款增加13.58万亿元

2022年07月11日17:18 | 来源：人民网
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人民网北京7月11日电 （记者罗知之）今日，人民银行发布了2022年6月社会融资规模存量统计数据报告和上半年社会融资规模增量统计数据报告。数据显示，上半年社会融资规模增量累计为21万亿元，比上年同期多3.2万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加13.58万亿元，同比多增6329亿元。

社会融资规模存量方面，初步统计，6月末社会融资规模存量为334.27万亿元，同比增长10.8%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为205.09万亿元，同比增长11.1%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为2.33万亿元，同比增长0.5%；委托贷款余额为10.88万亿元，同比下降0.5%；信托贷款余额为3.97万亿元，同比下降29.6%；未贴现的银行承兑汇票余额为2.83万亿元，同比下降19.2%；企业债券余额为31.48万亿元，同比增长10.1%；政府债券余额为57.72万亿元，同比增长19%；非金融企业境内股票余额为9.96万亿元，同比增长14%。

从结构看，6月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的61.4%，同比高0.2个百分点；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额占比0.7%，同比低0.1个百分点；委托贷款余额占比3.3%，同比低0.3个百分点；信托贷款余额占比1.2%，同比低0.7个百分点；未贴现的银行承兑汇票余额占比0.8%，同比低0.4个百分点；企业债券余额占比9.4%，同比低0.1个百分点；政府债券余额占比17.3%，同比高1.2个百分点；非金融企业境内股票余额占比3%，同比高0.1个百分点。

社会融资规模增量方面，初步统计，2022年上半年社会融资规模增量累计为21万亿元，比上年同期多3.2万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加13.58万亿元，同比多增6329亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加458亿元，同比少增1823亿元；委托贷款减少54亿元，同比少减1091亿元；信托贷款减少3752亿元，同比少减3487亿元；未贴现的银行承兑汇票减少1768亿元，同比多减1714亿元；企业债券净融资1.95万亿元，同比多3913亿元；政府债券净融资4.65万亿元，同比多2.2万亿元；非金融企业境内股票融资5028亿元，同比多73亿元。6月份，社会融资规模增量为5.17万亿元，比上年同期多1.47万亿元。

从结构看，上半年对实体经济发放的人民币贷款占同期社会融资规模的64.6%，同比低8.1个百分点；对实体经济发放的外币贷款折合人民币占比0.2%，同比低1.1个百分点；委托贷款占比-0.03%，同比高0.6个百分点；信托贷款占比-1.8%，同比高2.3个百分点；未贴现的银行承兑汇票占比-0.8%，同比低0.8个百分点；企业债券占比9.3%，同比高0.6个百分点；政府债券占比22.2%，同比高8.4个百分点；非金融企业境内股票融资占比2.4%，同比低0.4个百分点。

(责编：罗知之、吕骞)

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