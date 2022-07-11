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2022年上半年金融统计数据报告：M2同比增长11.4%

2022年07月11日17:05 | 来源：人民网
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人民网北京7月11日电 （记者罗知之）人民银行今日发布的2022年上半年金融统计数据报告显示，6月末广义货币（M2）余额258.15万亿元，同比增长11.4%。此外，上半年人民币贷款增加13.68万亿元，同比多增9192亿元。

广义货币增长11.4%，狭义货币增长5.8%

6月末，广义货币（M2）余额258.15万亿元，同比增长11.4%，增速分别比上月末和上年同期高0.3个和2.8个百分点；狭义货币（M1）余额67.44万亿元，同比增长5.8%，增速分别比上月末和上年同期高1.2个和0.3个百分点；流通中货币（M0）余额9.6万亿元，同比增长13.8%。上半年净投放现金5186亿元。

上半年人民币贷款增加13.68万亿元，外币贷款减少201亿美元

6月末，本外币贷款余额212.34万亿元，同比增长10.8%。月末人民币贷款余额206.35万亿元，同比增长11.2%，增速比上月末高0.2个百分点，比上年同期低1.1个百分点。

上半年人民币贷款增加13.68万亿元，同比多增9192亿元。分部门看，住户贷款增加2.18万亿元，其中，短期贷款增加6209亿元，中长期贷款增加1.56万亿元；企（事）业单位贷款增加11.4万亿元，其中，短期贷款增加2.99万亿元，中长期贷款增加6.22万亿元，票据融资增加2.11万亿元；非银行业金融机构贷款增加103亿元。6月份，人民币贷款增加2.81万亿元，同比多增6867亿元。

6月末，外币贷款余额8926亿美元，同比下降5.8%。上半年外币贷款减少201亿美元，同比多减1003亿美元。6月份，外币贷款减少173亿美元，同比多减275亿美元。

上半年人民币存款增加18.82万亿元，外币存款减少103亿美元

6月末，本外币存款余额257.68万亿元，同比增长10.5%。月末人民币存款余额251.05万亿元，同比增长10.8%，增速分别比上月末和上年同期高0.3个和1.6个百分点。

上半年人民币存款增加18.82万亿元，同比多增4.77万亿元。其中，住户存款增加10.33万亿元，非金融企业存款增加5.3万亿元，财政性存款增加5061亿元，非银行业金融机构存款增加9513亿元。6月份，人民币存款增加4.83万亿元，同比多增9741亿元。

6月末，外币存款余额9867亿美元，同比下降3.2%。上半年外币存款减少103亿美元，同比多减1400亿美元。6月份，外币存款增加22亿美元，同比少增29亿美元。

国家外汇储备余额3.07万亿美元

6月末，国家外汇储备余额为3.07万亿美元。6月末，人民币汇率为1美元兑6.7114元人民币。

(责编：罗知之、吕骞)

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