视频来源：中国铁路兰州局融媒体中心

人民网北京7月11日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，随着中国铁路兰州局兰州车辆段的全自动洗刷库投入使用，让“绿巨人”更凉爽的“神器”也亮相了。

据介绍，全自动洗刷库具有双向列车外皮清洗机由自动识别系统、喷淋系统、供水系统、水循环系统、机械洗刷系统等9个部分组成，不仅能清洗“绿巨人”，还能清洗其他型号的普速列车。

机械洗刷系统包括两侧18个绿色洗刷臂主要负责清洗车身，4个长蓝色洗刷臂负责车体洗刷后进行擦干，短蓝色洗刷臂6个和短绿色洗刷臂4个负责清洗有裙板的列车。同时，各组洗刷臂的毛刷与清洗列车外皮的间距可灵活调节。

此外，机械洗刷系统除了洗刷臂外还划分了预湿喷淋区、洗涤剂添加区、回用水洗刷区、清水洗刷区和强风吹扫区，每次洗完列车后部分废水会排至“回用水”储存区，经过过滤和沉淀后重复利用，具有良好的节能节水功能。

当需要清洗的列车进入洗刷库时，自动识别系统可智能辨别列车车型、进入方向及行进状态感应装置触发预湿喷淋系统，两侧喷淋设备对车体外表进行“打湿”，随即两侧的发泡装置开始工作，向列车外皮喷洒清洗液。

当完成洗刷后，强风吹扫区开始工作，对“绿巨人”进行吹干，防止车身再有水渍。清洗一列“绿巨人”只需要短短10分钟，极大地提升了洗刷作业效率，降低了劳动强度。

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