人民网“我和我的新时代”乡村振兴采访调研正式启动
人民网“我和我的新时代”乡村振兴采访调研活动启动。 （人民网记者 魏青成摄）
人民网信阳7月11日电 （记者李彤）今日，人民网“我和我的新时代”乡村振兴采访调研活动，在河南省信阳市新县正式启动。此次调研将报道新时代美丽农村发展的新成绩，记录过去十年来在广袤乡土大地上、老百姓笑脸背后的喜人变化，展现各地乡村发展上的探索、成效和前景。人民网总编辑罗华为调研团队出发采访进行授旗。
民族要复兴，乡村必振兴。党的十九大在脱贫攻坚的基础上，提出了乡村振兴战略，全面擘画了中国乡村发展的美好未来，把促进农业农村发展提上了前所未有的高度。
此次调研采访，人民网将选派四支报道团队，从东北的黑土白云到江南的小桥人家，从西北的窑洞土炕到西南的苗寨竹楼，采访行程涉及河南、湖南、贵州、黑龙江、海南、广西等10余个省份，涵盖了革命老区、少数民族地区、边疆地区。采访将围绕乡村振兴中产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总体要求，聚焦乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴等维度。
采访调研过程中，人民网记者将把镜头对准群众，让百姓成为主角，推出一批接地气、聚人气的全媒体报道。通过采访发掘一批新时代“三农”发展的鲜活故事，全景式呈现美丽乡村建设的成果经验，探索各地乡村发展的模式，展望新时代在希望田野上的美好未来。
人民网是“网上的人民日报”，一直以来都重视“三农”领域的报道，鼓励记者要“走最远的路，爬最高的山，脚上沾泥土，心中有群众”。近三年来，人民网连续组织了三次围绕“三农”领域的调研采访。在2020年脱贫攻坚的收官之年，人民网策划了“大道康庄”主题的全媒体调研行，走访了全国31个省区市，生动揭示了全面建成小康社会的历史意义；在2021年，人民网在山东淄博组织了“2021乡村振兴大会”并进行了采访调研，从政策解读、示范案例、地方实践等方面，报道了乡村建设的地方实践。
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