人民网北京7月18日电 （王绍绍、实习生尹柳玉）近日，“碳寻——中国国际酒业发展论坛”在四川泸州举办。中国酒业协会理事长宋书玉在论坛上作题为《“碳”在何方？》的讲话，剖析酒业未来“碳寻”之路。

宋书玉表示，在全球“双碳”大背景下，绿色发展、生态发展已成为产业永续发展的必由之路，共同探讨酒业绿色生态发展道路，对产业未来意义深远。“双碳”战略将是酒业发展的核心战略。

“从产业发展阶段看，中国酒类消费市场已经进入了品质消费阶段，站在高质量发展的新起点上，酿酒产业也进入了注重风味与健康表达、自然生态和酿酒微生态表达的‘双表达’时代。”在宋书玉看来，自然生态与酿酒微生态关乎酿酒产业未来发展，“双碳”目标的实现与“自然生态和酿酒微生态”的极致表达高度契合，是酒业未来实现永续发展的明确方向。

宋书玉认为，当前酒业从生态、酿造以及清洁等几个方面体现了“低碳”发展的可能性。一是保护自然生态，保护酿酒微生态，构建产业生态循环，提升产业生态资源水平。二是研发提纯技术，提取副产物中有价值物质；研发深加工技术，应用副产物开发风味食品、功能食品，让酿酒副产品最大化提升其价值。三是酿造所产生的有机排放物，经过生物处理可成为清洁燃料，许多酒企已经实现清洁排放、零排放。

为践行“双碳”发展的时代要求，助力中国酒业高质量“低碳”前行，宋书玉提出以下建议：

在生态上，酒类产业要向绿色生态发展全面转型，坚持走绿色生态酿造之路，形成酒类产业种植酿造、品饮、消费的全产业链绿色生态发展体系。

在产区上，积极与各酿酒主要产区政府协调配合，开展产区的自然生态、酿酒微生态的相关研究，避免自然生态的过度开发。鼓励产区对生态环境保护进行立法，通过法律、法规为酒类产业可持续健康发展护航。

在科研上，要通过导入中国酿酒产业院士团队增加科研力量，并依托中国白酒生态研究院、产业创新技术研究院和各大高校等科研机构，加大自然生态与酿酒微生态体系研究。

“如何走在‘低碳’时代的前端，是产业价值链上每个参与者都必须认真思考的发展战略问题。”宋书玉说。

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