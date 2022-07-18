人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

宋书玉：“双碳”将是酒业发展的核心战略

2022年07月18日09:00 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月18日电 （王绍绍、实习生尹柳玉）近日，“碳寻——中国国际酒业发展论坛”在四川泸州举办。中国酒业协会理事长宋书玉在论坛上作题为《“碳”在何方？》的讲话，剖析酒业未来“碳寻”之路。

宋书玉表示，在全球“双碳”大背景下，绿色发展、生态发展已成为产业永续发展的必由之路，共同探讨酒业绿色生态发展道路，对产业未来意义深远。“双碳”战略将是酒业发展的核心战略。

“从产业发展阶段看，中国酒类消费市场已经进入了品质消费阶段，站在高质量发展的新起点上，酿酒产业也进入了注重风味与健康表达、自然生态和酿酒微生态表达的‘双表达’时代。”在宋书玉看来，自然生态与酿酒微生态关乎酿酒产业未来发展，“双碳”目标的实现与“自然生态和酿酒微生态”的极致表达高度契合，是酒业未来实现永续发展的明确方向。

宋书玉认为，当前酒业从生态、酿造以及清洁等几个方面体现了“低碳”发展的可能性。一是保护自然生态，保护酿酒微生态，构建产业生态循环，提升产业生态资源水平。二是研发提纯技术，提取副产物中有价值物质；研发深加工技术，应用副产物开发风味食品、功能食品，让酿酒副产品最大化提升其价值。三是酿造所产生的有机排放物，经过生物处理可成为清洁燃料，许多酒企已经实现清洁排放、零排放。

为践行“双碳”发展的时代要求，助力中国酒业高质量“低碳”前行，宋书玉提出以下建议：

在生态上，酒类产业要向绿色生态发展全面转型，坚持走绿色生态酿造之路，形成酒类产业种植酿造、品饮、消费的全产业链绿色生态发展体系。

在产区上，积极与各酿酒主要产区政府协调配合，开展产区的自然生态、酿酒微生态的相关研究，避免自然生态的过度开发。鼓励产区对生态环境保护进行立法，通过法律、法规为酒类产业可持续健康发展护航。

在科研上，要通过导入中国酿酒产业院士团队增加科研力量，并依托中国白酒生态研究院、产业创新技术研究院和各大高校等科研机构，加大自然生态与酿酒微生态体系研究。

“如何走在‘低碳’时代的前端，是产业价值链上每个参与者都必须认真思考的发展战略问题。”宋书玉说。

(责编：赵竹青、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
宋书玉：“双碳”将是酒业发展的核心战略
　　人民网北京7月18日电 （王绍绍、实习生尹柳玉）近日，“碳寻——中国国际酒业发展论坛”在四川泸州举办。中国酒业协会理事长宋书玉在论坛上作题为《“碳”在何方？》的讲话，剖析酒业未来“碳寻”之路。…
第十七届中国国际酒业博览会在四川泸州召开
　　人民网北京7月18日电 （王绍绍、实习生尹柳玉）近日，由中国酒业协会主办，四川省经济和信息化厅、泸州市人民政府等多家单位共同承办的第十七届中国国际酒业博览会在泸州国际会展中心召开。 本届酒博会延续“举杯中国·品味世界”的主题，并邀请阿根廷作为主宾国，系列活动将持续至7月17日。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部