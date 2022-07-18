人民网北京7月18日电 （王绍绍、实习生尹柳玉）近日，由中国酒业协会主办，四川省经济和信息化厅、泸州市人民政府等多家单位共同承办的第十七届中国国际酒业博览会在泸州国际会展中心召开。

本届酒博会延续“举杯中国·品味世界”的主题，并邀请阿根廷作为主宾国，系列活动将持续至7月17日。

第十七届中国国际酒业博览会开幕式现场。主办方供图

本届酒博会采用1个主会场、3个分会场的“1+3”办展模式。泸州国际会展中心的主会场设置国际精品馆、中国白酒精品馆、国内综合馆、国际综合馆暨“一带一路”国家馆、酒类技术装备馆5大专业展馆和1个数字经济区。45个国家和地区的1200余名政商代表和1100余家优质企业参展参会，展览展示产品涵盖酒业全产业链。其中，阿根廷主宾国馆480平方米、参展企业30多家、展品200余款。

“智能”是本届酒博会的亮点之一，“智酿云、智安云、智享云”开放共享平台、供应链数字化平台、智能灌装机等酒类产业链技术装备新产品、新系统，以及绿色智能酿造新成果纷纷亮相。

“酒业的高质量发展，需要在传承中不断融入科技理念、科技元素、科技工艺。”中国酒业协会秘书长何勇认为，在先进技术的创新引领中，才能进一步推动酒业全产业链的转型升级。

“低碳”也正成为未来酒业发展的新动向。对于如何推动酒业开展“双碳”工作，中国酒业协会理事长宋书玉表示，接下来酒业可从产区共建、产业链延伸、科技创新三方面着手，同时，酒企应积极与各酿酒主要产区政府协调配合，开展产区的自然生态、酿酒微生态等相关研究，避免自然生态的过度开发。

据了解，酒博会期间还举办了阿根廷主宾国馆开馆仪式、碳寻——中国国际酒业生态发展论坛等重要活动，从产业发展、生产酿造、标准化建设、品质鉴评、产品包装、市场营销、消费体验等多角度，深入分析酒业发展趋势、产业生态链等前沿热点，深度把脉酒业高质量发展，传递酒业消费新潮流。众多活动通过“线上直播+线下开展”方式同步举办，同时采取“酒博+”模式，营造消费体验新场景，打造酒博会新IP。

(责编：赵竹青、高雷)