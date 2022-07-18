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泉州世界遗产金银纪念币来了！7月25日发行

2022年07月18日09:02 | 来源：人民网
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人民网北京7月18日电 （记者罗知之）人民银行将于7月25日发行世界遗产（泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心）金银纪念币一套。该套金银纪念币共4枚，其中金质纪念币2枚，银质纪念币2枚，均为中华人民共和国法定货币。

据介绍，该套金银纪念币正面图案均为中华人民共和国国徽，并刊国名、年号。

150克圆形金质纪念币背面图案为泉州天后宫妈祖造像，辅以天后宫正殿造型、水纹、宋元泉州海岸线局部轮廓组合设计，并刊“泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心”字样及面额；8克圆形金质纪念币背面图案为泉州九日山祈风石刻、宋代泉州商船造型，辅以祥云、海浪等组合设计，并刊“泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心”字样及面额；500克圆形银质纪念币背面图案为泉州洛阳桥及开元寺双塔，辅以刺桐花、船等组合设计，并刊“泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心”字样及面额；30克圆形银质纪念币背面图案为泉州老君岩造像，辅以树、山等组合设计，并刊“泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心”字样及面额。

纪念币规格和发行量方面，150克圆形金质纪念币直径60毫米，面额2000元，最大发行量1000枚；8克圆形金质纪念币直径22毫米，面额100元，最大发行量10000枚；500克圆形银质纪念币直径90毫米，面额150元，最大发行量3000枚；30克圆形银质纪念币直径40毫米，面额10元，最大发行量20000枚。

(责编：罗知之、高雷)

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