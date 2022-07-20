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新动能引领作用持续显现  先进制造业集群加速形成

上半年高技术制造业增加值同比增9.6%（新数据 新看点）

2022年07月20日05:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京7月19日电  （记者王政、韩鑫）记者从7月19日举行的国新办新闻发布会获悉：上半年，高技术制造业保持快速发展，增加值同比增长9.6%，增速高于制造业增加值6.8个百分点。高技术制造业不仅展现出较强的发展韧性，更成为制造业高质量发展的重要引擎。

　　新动能引领作用持续显现。二季度，高技术制造业增加值同比增长5.7%，增速高于全部规模以上工业5.0个百分点，锂离子电池、电子元器件、集成电路等小类行业增加值增速均在20%以上，新动能增长继续发挥引领作用。单晶硅、多晶硅、光伏电池等产品产量二季度分别增长61.3%、50.6%、30.4%，较一季度分别加快37.3、13.0、6.1个百分点。

　　投资比重和结构加速优化。上半年，高技术制造业投资同比增长23.8%，增速高于固定资产投资17.7个百分点，成为推动经济结构转型升级的重要驱动力。其中，电子及通信设备制造业投资增长28.8%，医疗仪器设备及仪器仪表制造业投资增长28.0%，计算机及办公设备制造业投资增长20.2%。

　　先进制造业集群加速形成。通过组织实施产业链供应链生态体系建设工程试点，加快新型显示、先进计算、智能光伏、车联网、新材料等新兴产业发展，有效带动了一大批制造业产业集群向高端化、智能化、绿色化升级，引领示范效应进一步彰显。截至目前，由深圳、广州、上海、成都、南京、青岛、杭州等地重点培育的25个产业集群，在工业和信息化部组织开展的先进制造业集群竞赛中脱颖而出。

　　（相关报道见第二版）


　　《 人民日报 》（ 2022年07月20日 01 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

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