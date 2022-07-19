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24分钟直达！涿州东至北京西间开行直达通勤高铁

2022年07月19日17:40 | 来源：人民网
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人民网北京7月19日电 （记者王连香）据中国铁路北京局消息，为深入推进落实京冀协同发展战略，着力打造京冀1小时经济圈，方便涿州地区人民群众出行，北京局坚持人民至上的价值理念，针对涿州地区早高峰进京通勤人员需求，自7月18日（星期一）起，涿州东--北京西间加开1对“京涿通勤高铁”，首班始发车G6702次，涿州东6:23开，北京西6:47到，运行24分钟（二等座票价26元）。末班终到车G6743次：北京西22：00开，涿州东22:25到，运行25分钟（二等座票价26元）。

据负责该趟列车值乘任务的石家庄客运段铁一队列车长常亚娟介绍，为了给旅客们营造温馨舒适的乘车环境，石家庄客运段对列车服务备品进行了更新，绢花、抽纸盒、衣架选用与车内环境更加协调的样式，让通勤旅客们带着舒心和满意开始一天的工作。

“为常态化落实好疫情防控工作，严格遵守北京市疫情防控政策，加大消毒频次，落实测温制度，途中加强车厢内对旅客佩戴口罩的提示，强化自身疫情防控保护措施，最大限度缩小疫情传播风险；同时加大疫情防控内容广播频次，积极倡导旅客遵守防控规定，在列车上筑起坚实的疫情防控屏障，让旅客一路安心。”常亚娟说。

据北京西站相关负责人介绍，G6702次通勤高铁开行后，涿州到北京西间的列车共计13列。由于通勤旅客都比较赶时间，车站在站台增加人员力量，加强广播安全提示，方便旅客快捷出站。提示广大旅客，暑运期间客流有增长，旅客在人员密集区域还是要做好个人防护，规范佩戴好口罩，排队检票的时候保持安全间距，如有身体发热或不适等情况出现，及时联系车站的工作人员。

通勤高铁的开行，对于加强京冀两地之间的经济发展、文化交流具有重大意义，不仅便利了通勤人员的往来，对于提升区域整体竞争力，推动城市建设和京冀协同发展具有战略性意义，让民众共享铁路改革发展成果。

(责编：王连香、高雷)

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