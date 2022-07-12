人民网记者任妍 王天乐

“三百六十行，行行出状元”。当前，随着社会经济的快速发展，伴随新业态的兴起，涌现出了许多新职业，职业种类总数已远超“三百六十行”。与此同时，社会分工越来越细，职业兴替周期不断加速，这些因素都不断催生着新职业，刷新着人们对新职业的理解。

新产业发展催生新职业，新职业里更承载着时代的新意。不断涌现的新职业，不仅为更多人提供了人生出彩的机会，有利于促进劳动者就业创业，更有利于激发中国经济创新驱动发展的潜能。

人民网记者带你走进这些“潮”职业，一起了解这些从业者的日常。

作为近几年逐渐走俏的小众新兴职业，整理收纳师是人社部公示的新增职业工种之一，随着人们日常生活水平和质量的提高，这个新职业已逐渐被人们所熟知。

第三方研究机构发布的《2021中国整理行业白皮书》数据显示，目前国内接受过职业整理师培训的总人数超过18000人，2020年-2021年全国新增职业整理师9800余人，超过六成的从业者，可以实现10万以上的年收入，基本实现月入过万的目标。

近日，人民网“我的‘潮’职业”栏目采访到一位整理收纳师，带大家了解他们的工作日常及生活收纳实用小妙招。

人民网记者：能否介绍一下“整理收纳师”这个职业的总体情况？

整理收纳师：我叫卞栎淳，是一名整理收纳师，从事这个职业已经有12年了。很多人会误解“整理收纳师”就像传统的家政一样，把家里打扫干净整洁，把物品码放整齐。实际上，“整理收纳师”在接到服务订单后，首先需要跟顾客做一个深度沟通，了解客户诉求，去帮客户定制家里未来5-10年生活收纳方案，最后形成一个解决方案。这个过程并不是简单地整理收纳，而是要经历沟通、策划、设计、出解决方案等环节，完成一个整体项目。

其中，要求“整理收纳师”要了解一些储物空间内部格局的合理性，会设计、会空间规划，还要懂得对奢侈品的认知、以及一些时尚资讯等。所以，“整理收纳师”其实是一个综合性较强的职业。我们还有一个名字，叫做“空间管理师”，是针对家庭储物空间的管理师。

人民网记者：您为什么会选择从事这个职业？

整理收纳师：我原来是舞蹈老师，后来转型做了整体造型（服装搭配师）。曾经我有一个顾客，家里有很多件衣服，不知道怎么整理，她觉得懂服装搭配的形象设计师应该会懂得如何把衣服整理好，这样无意的一次机会，我就进入到这个行业。那个时候还没有“整理收纳师”这个词，硬着头皮做完了这件事，做完以后，我发现我找到了自己特别喜欢的一件事情。

我发现，很多人生活中有太多琐碎的事情和牵绊，导致她没有心情和状态让自己在生活中也能够过得光鲜亮丽。我觉得，原来我想让女性一直持续变美的这件事情其实是可以实现的，只要让家里变得干净整洁，那生活在那个环境里的人自然而然就会有心情去享受美好的生活。

人民网记者：在从事这个职业前，是否会有一些专业培训？

整理收纳师：会有一些培训，我们培训一共有三个阶段，在这三个阶段要学习不同的东西，要看从业者想达到怎样的目标，想要做怎样层级的整理收纳师。

第一个层级是技能型整理收纳师，是会整理物品，会基础规划家里的储物空间，但是它对家里格局设计、奢侈品认知会相对比较基础。

第二个阶段是管理型整理收纳师，一个完整的项目，不是1个人上门的，而是1个团队上门，所以在团队上门的时候，面临如何给大家去分配工作、分钱，如何与客户沟通，如何规划客户家里的各个空间等问题，需要管理型的整理收纳师来统一负责，向上要对客户需求做管理，向下对员工做管理。

第三个阶段是领导型整理收纳师，目前，整理收纳师大部分从业者还是以自我创业为主，自己有一个小工作室，在这个创业过程中，他需要引领更多的人来了解、从事这个职业，这就是一个领导型整理收纳师。

人民网记者：从舞蹈老师转型做整理收纳师，收获哪些启发和感悟？

整理收纳师：这两个职业听上去跨度挺大，但是其实都差不多，因为都是在通往美好生活方式。这么多年做下来，我发现这是一个很有意义的职业。我们团队里有一半左右的整理收纳师原来都是全职妈妈。其实，现在很多女性在做全职妈妈之前，她们有自己的本职工作，但回归家庭做全职妈妈3-5年后想要再重返职场的时候，就会发现自己和社会脱节了，在工作中会面临许多困扰，这会导致她们沮丧、不自信。

但是，通过学习整理收纳后，她们发现这些自己每天都在做的事情，也能当成一个职业，这对她们来说，最直接的效果就是缓解了自己从业的心理压力。她们在从事整理收纳师这个职业以后，找回自信，能够看到一个不一样的自己。

人民网记者：目前这份职业的收入如何？

整理收纳师：不同技能类型的整理收纳师的收入是不同的。技能型一般月收入在4000元-5000元左右，管理型月收入大多是一万元起，领导型的薪资有的年入几十万，也有年入百万甚至几百万。

人民网记者：您认为这个职业的未来发展前景如何？

整理收纳师：随着社会经济水平的不断提高和大家对于美好生活的向往，这个职业会越来越被大家所熟知，有需求，就会有市场，我觉得这个职业的未来发展前景会越来越好。未来3-5年可能会有一个快速发展时期，5-10年可能会有一个平稳时期，再往后面，其实我不希望整理收纳师会有二三十年的光景，因为生活方式和生活品质是自己的事情，我们现在普及市场的同时，其实也是在教育市场，由此告诉大家，你们可以的，你们自己是能够掌控自己的生活的。

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(责编：杨虞波罗、吕骞)