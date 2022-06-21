人民网记者任妍 魏青成

“三百六十行，行行出状元”。当前，随着社会经济的快速发展，伴随新业态的兴起，涌现出了许多新职业，职业种类总数已远超“三百六十行”。与此同时，社会分工越来越细，职业兴替周期不断加速，这些因素都不断催生着新职业，刷新着人们对新职业的理解。

新产业发展催生新职业，新职业里更承载着时代的新意。不断涌现的新职业，不仅为更多人提供了人生出彩的机会，有利于促进劳动者就业创业，更有利于激发中国经济创新驱动发展的潜能。

人民网记者带你走进这些“潮”职业，一起了解这些从业者的日常。

你是否也被肩颈不适、腰酸背痛、失眠健忘等问题所困扰？生活中的不良姿态、不规律的作息以及工作上的压力，往往会让人身心疲惫，而瑜伽作为一种健康的生活方式，时常练习可以帮助改善病痛，缓解亚健康。

据了解，瑜伽练习包括身体锻炼、放松和缓解压力、瑜伽冥想、健康的饮食、充足的睡眠和良好的卫生习惯等，不仅能帮助我们强健体魄、预防疾病、保持理想体重，更重要的是，还能帮助人们消除心头的雾霾和垃圾，体验到内在的安宁与喜悦，让人生更加充满阳光正能量。

6月21日，当“国际瑜伽日”邂逅“夏至”，本期“我的‘潮’职业”，记者采访到了一名瑜伽教练赵琳琳，带大家在这一年中白昼最长的一天里，沉心静气，感受瑜伽的魅力，一起开启健康的生活新方式。

人民网记者：为什么会选择做一名瑜伽老师？

瑜伽老师：我叫赵琳琳，是一名瑜伽教练。我做瑜伽老师7年了，因为瑜伽是一个让我觉得很放松，很平静，没有太多的痛苦，就是练习会让我觉得是一件很舒适的事情，这是我自己在练习时的感受，所以，我也想把瑜伽的这种健康生活方式带给更多人。

人民网记者： 你如何理解瑜伽所蕴含的“能量”？

瑜伽老师：瑜伽练习不是消耗能量，而是产生能量，也是对生活的一种感悟，练习时间越久，你就会发现每次练习都是一种享受，从而忘记了种种酸痛。练习中，一呼一吸都是与天地的“亲密接触”，可以让人的身心得以解放，此刻外界的动与内心的静融为一体，贯穿于全身的血液中。还有冥想时的一呼一吸，每当闭上眼睛，只要眉心舒展，就能让人忘却焦虑、苦恼，收获平和的身心状态。

人民网记者：是什么让你长久坚持练习瑜伽？

瑜伽老师：瑜伽是让我们从内在通过冥想得到一个内心的平静，外在又会改善我们整个身体的体型体态，然后会让我们整个身体更有气质。

瑜伽的体式的练习，包括内心冥想的练习，会让我觉得嗯内心变得更平静，然后变得更强大，面对很多事情的时候就会比较的平稳，有一个平和的心态，我觉得它可以帮助很多人改善整个身体的问题，包括现在人的压力都很大，然后身体也不是特别好，有一点亚健康的状态，其实练习瑜伽可以很好的改善和减轻这些问题，让我们的身体变得更舒适，然后可以更好地去面对生活和工作。

人民网记者：疫情下对教学是否有影响？教学方面有做哪些新的尝试吗？

瑜伽老师：疫情对我们是有一定的影响的，我们线下的教学是没办法进行的，所以我们会推出一些线上的课程。瑜伽是不分任何场景，也不分任何时间，可以随时随地的来练习，我们会通过线上视频的方式是来帮助大家很好的引导每个体式和每个动作，也有更多心灵上面的放松和缓解整个情绪。

人民网记者：目前从事这份职业的收入如何？

瑜伽老师：这份职业的收入还是比较可观的，在北京来说是可以满足我一个女孩子在这里的一些生活需求。

人民网记者：你如何看待这份职业的未来发展前景？

瑜伽老师：我觉得瑜伽这个职业未来的发展是比较可观的，因为现在人的工作和生活的压力都比较大，生活的节奏也比较快，所以瑜伽的这份练习是对大家的一个很好的调整，从大家走进教室的那一刻是不分年纪，不分职业，也不分性别，会比较平静的帮大家改善整个内心的一个状态，还有身体的一个部分。

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(责编：孙红丽、高雷)