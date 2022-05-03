人民网记者 任妍 王天乐 王晓啸

“三百六十行，行行出状元”。当前，随着社会经济的快速发展，伴随新业态的兴起，涌现出了许多新职业，职业种类总数已远超“三百六十行”。与此同时，社会分工越来越细，职业兴替周期不断加速，这些因素都不断催生着新职业，刷新着人们对新职业的理解。

据统计，2019年以来，人力资源社会保障部共发布4批、56个新职业。不断涌现的新职业，不仅为更多人提供了人生出彩的机会，有利于促进劳动者就业创业，更有利于激发中国经济创新驱动发展的潜能。

新产业发展催生新职业，新职业里更赋有时代的新意。五一劳动节期间，人民网记者带你走进这些“潮”职业，一起了解这些新职业劳动者的日常。

近年来，我国二手车市场交易规模不断增长，尤其是2021年，二手车市场交易量不断攀升。中国汽车流通协会公布数据显示，2021年我国二手车交易量为1758.51万辆，较前一年同比增长22.62%。

随着各项利好政策的落地和实施，特别是减税、限制政策等‘堵点’问题逐渐松绑，二手车市场正逐渐成为中国汽车消费的新蓝海。

中国汽车流通协会数据显示，今年3月全国二手车市场交易量131.81万辆，环比增长22.41%，月度同比下降15.99%，交易金额为911.27亿元。1—3月，全国二手车累计交易量387.96万辆，同比下降1.93%，交易金额为2726.84亿元。

二手车市场的迅猛发展也对行业从业人员提出了更高要求，“二手车经纪人”的诞生，可以维持公平、公开、透明的交易秩序，提高交易效率，满足公众对汽车的个性化需求，对规范行业发展大有裨益。

本期“我的‘潮’职业”，人民网记者采访到了一名从事了14年的“二手车经纪人”李松 ，带大家一起了解“二手车经纪人”的工作日常。

人民网记者：请做个简单的自我介绍。

二手车经纪人：我是李松，一个从事了14年的“二手车经纪人。”

人民网记者：日常工作都做些什么？

二手车经纪人：“二手车经纪人”需要做的就是为消费车找到一辆称心如意的车，比如价位、品质、功能以及家庭使用层面等，根据客户的消费需求，为客户量身定做选购方案，推荐几款适宜消费者的车型。我们会在保证客户对车型需求的同时，也保证车的质量。

人民网记者：如何看待自己的这份职业？

二手车经纪人：作为“二手车经纪人”这个职业中的一名劳动者，在二手车经济中，我们工作的意义就是为消费者保驾护航。我认为“二手车经纪人”这个职业是特别神圣的，可以帮消费者严格把控二手车的基本车况，让消费者买到自己更喜欢、更中意的车。

作为车主要卖的时候，我们会用专业的角度评估帮其把车卖掉，然后我们再进行检测，从专业层面去评估该车辆是否有经历过泡水、火烧、事故等情况，我们检测完之后还会再找第三方二次检测车况，帮助消费者一目了然了解车况，为消费者保驾护航，让消费者买到自己喜欢的车辆。

人民网记者：目前从事这份职业的收入如何？

二手车经纪人：收入还是比较可观的。我刚来北京时兜里只有500元人民币，这几年通过坚持深耕这个市场，严格要求自己在这个行业做精、做细，坚持提升自我，目前已经在北京安家，收入也完全能够满足我们全家的幸福生活。

人民网记者：认为这份新职业的未来发展前景如何？

二手车经纪人：随着“二手车经纪人”这个职业越来越被认可之后，这个行业也会备受关注，我相信以后会有更多的人加入这个行业，未来发展前景还是非常可观的。

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(责编：王仁宏、高雷)