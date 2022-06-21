人民网北京6月21日电 （记者乔雪峰）6月20日，国务院物流保通保畅工作领导小组总指挥、交通运输部部长李小鹏主持召开总指挥（全体）调度会议，总结近期工作，研究部署下一步工作。李小鹏指出，自全国保障物流畅通促进产业链供应链稳定电视电话会议召开以来，面对通行受阻、车辆滞留、物流不畅等突出问题，我国各地区、各部门通过不断努力，物流保通保畅工作取得了重要阶段性成果，物流主要指标稳中向好，重点枢纽运行基本恢复正常，重点企业加快复工达产，为促进产业链供应链稳定、有效稳住经济大盘提供了有力保障。

李小鹏表示，要客观审视物流保通保畅中存在的车辆通行保障、关键举措落地、产业链供应链复工复产、协同指挥调度、纾困政策落实等尚未完全到位的问题，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚决克服厌战情绪、松劲心态，坚决做到令行禁止、高效执行，不折不扣、扎扎实实把保通保畅工作落到实处。

李小鹏指出，当前物流保通保畅工作进入持续巩固工作成效、全面支撑复工达产，加快推进长效化、制度化、常态化的新阶段。

一要坚持问题导向，着力抓好问题整改、自查自纠和督办曝光，持之以恒巩固好保通保畅成果。二要坚持协同联动，加快实现综合运输货运量正增长，加快推动综合运输客运有序恢复。三要坚持需求牵引，全力做好“三夏”、迎峰度夏能源、外贸货物运输保障。四要坚持固本强基，加快推进专项再贷款政策、货车贷款延期政策、铁路民航纾困政策落地。五要坚持平急结合，固化精准通行管控政策、物流运行动态监测和应急物流保障举措。六要坚持慎终如始，严格落实常态化疫情防控举措、关键岗位封闭管理和司乘人员闭环管理。七要坚持底线思维，强化铁路、民航、危险品、道路客运等重点领域安全风险管控和隐患排查治理，最大限度防范遏制各类事故发生。

(责编：王震、高雷)