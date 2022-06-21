人民网北京6月21日电 （记者王仁宏）据国资委消息，今年国资国企招收高校毕业生人数要在去年基础上有更大的增幅。

6月16日，国资委召开国资央企促进高校毕业生就业工作专题部署视频会。会议指出，国资委高度重视国资央企促进高校毕业生就业工作，2020年新冠肺炎疫情暴发后，积极开展稳岗扩就业行动，带头扩招毕业生，起到较好示范带动作用。

根据会议要求，各中央企业、地方国资委要进一步挖掘岗位潜力，把当前用人所需与超前储备人才结合起来，创造更多就业岗位，原创技术策源地企业、现代产业链链长企业，要带动创新联合体、上下游企业创造更多就业岗位。要统筹做好线上线下招聘工作，在落实去年秋招、今年春招的基础上，尽快集中启动夏季招聘，集中岗位资源、集中发布信息、集中线上招聘，形成国资央企促就业的良好氛围。

据悉，目前各中央企业、地方各有关单位正迅速行动，与国资央企促就业平台积极对接，发布就业岗位。其中，中央企业中智公司依托旗下中智招聘网平台（https://zhaopin.ciic.com.cn），于6月20日正式启动“2022夏季央企大型网络招聘活动”，活动期间将分区域、分行业举办多轮专场招聘会，精准对接各地央企、国企及高校毕业生的实际需求。

此外，中央企业国投集团所属国投人力公司依托国聘平台（cujiuye.iguopin.com），于近日正式推出“国资央企促就业夏季招聘”大型网络招聘活动，为广大求职者和用人单位提供优质、高效、放心的全流程服务。

(责编：王仁宏、高雷)