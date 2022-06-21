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COP15第二阶段会议会址、会期确定：将于2022年12月5-17日在加拿大蒙特利尔举行

2022年06月21日16:21 | 来源：人民网
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人民网北京6月21日电 （记者王仁宏）近期，联合国《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议（COP15）第二阶段会议会址、会期正式确定。

据生态环境部消息，为加快推进全球生物多样性进程，综合考虑国内外疫情防控形势，经中国政府、联合国《生物多样性公约》秘书处、加拿大政府协商，COP15主席团决定，COP15第二阶段会议将于2022年12月5-17日在《生物多样性公约》秘书处所在地加拿大蒙特利尔举行。中国将继续作为COP15主席国，领导大会实质性和政治性事务。COP15主题和会标等大会主要元素保持不变。

2019年9月，生态环境部与《生物多样性公约》秘书处共同发布了COP15大会主题：“生态文明：共建地球生命共同体”，这也是联合国各环境公约缔约方大会首次以“生态文明”为主题。这一主题，旨在倡导推进全球生态文明建设，强调人与自然是生命共同体，强调尊重自然、顺应自然和保护自然，努力达成公约提出的到2050年实现生物多样性可持续利用和惠益分享，实现“人与自然和谐共生”的美好愿景。

据悉，COP15共分为两阶段举行。其中，COP15第一阶段会议已于2021年10月11-14日在中国云南昆明以线上线下方式成功举行。会议期间，中国宣布率先出资15亿元人民币设立昆明生物多样性基金等东道国举措，并通过了《昆明宣言》，COP15第一阶段会议及其成果为全球保护生物多样性进程和各方达成“2020年后全球生物多样性框架”注入强大政治推动力。

生态环境部相关负责人表示，中国政府高度重视生物多样性保护，将继续发挥COP15主席国作用，与各方一道共同推动各缔约方达成兼具雄心和务实平衡的“2020年后全球生物多样性框架”，为推动全球生物多样性进程，构建地球生命共同体做出贡献。

(责编：王仁宏、高雷)

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