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海关总署：前5月我国与其他金砖国家进出口同比增长12.1%

2022年06月21日15:21 | 来源：人民网
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人民网北京6月21日电 （记者栗翘楚）记者今日从海关总署获悉，今年以来，我国与其他金砖国家不断深化经贸领域务实合作，进出口值持续增长。前5个月，我国对其他金砖国家进出口1.31万亿元人民币，同比增长12.1%，高出同期我国外贸整体增速3.8个百分点。其中，出口6560亿元，增长18.1%；进口6517.1亿元，增长6.6%。

从具体国别看：前5个月，我国对俄罗斯进出口4198亿元，增长26.5%。其中，出口1567亿元，增长5.2%；进口2631亿元，增长43.9%。对巴西进出口4150亿元，增长7.3%。其中，出口1470亿元，增长18.4%；进口2680亿元，增长2.1%。对印度进出口3442.5亿元，增长10%。其中，出口2946.9亿元，增长26.5%；进口495.6亿元，下降38.1%。对南非进出口1286.5亿元，下降5%。其中，出口576亿元，增长17%；进口710.5亿元，下降17.5%。

从主要进出口商品看：机电产品和劳动密集型产品约占我国对其他金砖国家出口总值的69.7%，能源产品、农产品、金属矿及矿砂约占我国自其他金砖国家进口总值的76.3%，双边贸易互补性强。随着金砖国家经贸合作走深走实，我国与其他金砖国家进出口贸易有望延续去年以来的增长态势。

(责编：王震、高雷)

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