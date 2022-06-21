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税收红利护小微：“有信心守好318线上的吃货座标”

人民网记者 车柯蒙
2022年06月21日15:20 | 来源：人民网
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杨敏在抄手店内忙碌。受访对象供图

“以前旅游旺季的时候，很多骑自行车、徒步进藏的游客会来我们这儿歇脚吃饭、打卡拍照，那时十几个店员都忙不过来。这两年受疫情影响，上客率减至之前的3成左右，营业额比起疫情前下滑6成以上，但员工工资、水电费等固定支出没有减少，资金面临较大压力。”谈起这两年的经营状况，四川桥头堡抄手店老板杨敏略显苦涩。

“桥头堡抄手”始创于80年代初，位于四川天全县西进桥桥头，是老国道318线天全段进出西藏的必经之路，来往的司机总会在这里刹上一脚，吃上一碗热气腾腾的鸡汤抄手。久而久之，这个由百年老屋改建，只卖椒麻白切鸡和鸡汤抄手的街边老店便成为川藏线上的名小吃，成为不少旅游爱好者心中的318线上的“吃货座标”。然而，受疫情影响，近两年旅游和餐饮消费下滑，店铺经营面临困难。

对于杨敏而言，国家出台的一系列组合式税费支持政策给了他“守好318线上吃货座标”的信心。

“今年以来，我们享受了个体工商户个人所得税减半征收、增值税1%征收率的优惠政策，减轻了疫情带来的损失。今年4月初，天全税务的同志给我们发放政策明白卡，又告诉我们从4月1日起，增值税全免，1%也不用缴了，一年相当于给我们送来了2万多元的税收红包。现在上座率开始回升，我们更加有信心守好318线上的吃货座标了。”杨敏说。

不止杨敏和他的抄手店，今年以来，一项项税费优惠政策正加速落地，有效为小微企业纾困解难。

为帮助小微企业渡过难关，国家加大对增值税小规模纳税人支持力度，根据财政部、国家税务总局发布的《关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告》，自2022年4月1日至2022年12月31日，对小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，免征增值税；对适用3%预征率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税。

据国家税务总局相关负责人介绍，小规模纳税人免征增值税政策有两大突出特点：一是受益对象多，目前全国共有小规模纳税人超过6000万户，今年新的小规模纳税人阶段性免征增值税政策出台后，叠加现有的起征点等增值税优惠措施，可以说，几乎覆盖所有小规模纳税人；二是纾困力度大，对于此前月销售额在15万元以上，超过起征点不能享受免税政策的小规模纳税人，今年也可以享受免税，税负降到0，为纳税人节约了宝贵的资金，帮助企业渡难关。

与此同时，今年实施的大规模增值税留抵退税政策，也有所向小微企业倾斜。数据显示，截至6月14日，已有15553亿元退税款退到纳税人账上，再加上第一季度继续实施此前出台的留抵退税老政策1233亿元，累计已有16786亿元退税款退到纳税人账户，这其中，中小微企业和个体工商户仍是留抵退税政策的主要受益群体。

数据显示，5月份，小微企业中的退税企业销售收入同比增长12.7%，较一季度增加16个百分点，增幅比无退税企业高17.8个百分点，税收红利为小微企业纾困解难效应有所显现。

(责编：王震、高雷)

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