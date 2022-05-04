人民网记者 任妍 王天乐 魏青城

“三百六十行，行行出状元”。当前，随着社会经济的快速发展，伴随新业态的兴起，涌现出了许多新职业，职业种类总数已远超“三百六十行”。与此同时，社会分工越来越细，职业兴替周期不断加速，这些因素都不断催生着新职业，刷新着人们对新职业的理解。

据统计，2019年以来，人力资源社会保障部共发布4批、56个新职业。不断涌现的新职业，不仅为更多人提供了人生出彩的机会，有利于促进劳动者就业创业，更有利于激发中国经济创新驱动发展的潜能。

新产业发展催生新职业，新职业里更赋有时代的新意。五一劳动节期间，人民网记者带你走进这些“潮”职业，一起了解这些新职业劳动者的日常。

近年来，喝奶茶成为不少人放松之余的一项选择，新式茶饮在国内蓬勃发展，各种奶茶品牌如雨后春笋般兴起，遍及街头巷尾。

伴随着新式茶饮的快速发展，2021年，人力资源社会保障部同国家市场监督管理总局、国家统计局向社会正式发布了18个新职业，其中就包括“调饮师”。

值得注意的是，这次公布的“调饮师”，并不是“调酒师”，也不是“咖啡师”，而是专门制作奶茶的“调饮师”，是对茶叶、水果、奶及其制品等原辅料通过色彩搭配、造型和营养成分配比等完成口味多元化调制饮品的人员。

对于不少年轻人来说，这是一份快乐的职业，各种材料纷纷倒进杯中，那不仅是一份专属甜蜜，更是属于年轻人的简单快乐。

那么，平日里不断追求灵感与极致的青年调饮师们，都是如何积极面对工作与生活的呢？今天正值五四青年节，本期“我的‘潮’职业”中，人民网记者采访到了一位青年调饮师，与大家一起揭秘调饮师的日常生活。

人民网记者：请做个简单的自我介绍。

调饮师：我叫魏梦月，是一名调饮师，我是99年的，现在在一家饮品店做店经理。

人民网记者：为什么选择这个职业？

调饮师：最初是因为好奇，后来加入（调饮师职业）之后发现这个职业的工作内容比较丰富，也比较多元化，可能对于以后的晋升空间、发展前景也比较好。

每个来取茶的人，拿着我做出来的一杯杯饮料，其实他们是带着期待还有开心的心情（来的），这会让我觉得自己做的不仅仅是一杯茶，可能更多的是传递了快乐的心情。

人民网记者：日常工作都做些什么？

调饮师：我们的制备程序很复杂，比如，水果的三步消毒，冲洗多久、消毒多久，最后再洗几次……都是精确到分钟和次数的。另外，水果果肉制备出来的大小、每种饮品的加料配方、饮品调制冷热的不同配方、以及最后做好每种饮品后使用的杯盖等都是不同的，看似一杯普通的饮品其实需要很多的技术和专业知识才能制作出来。

人民网记者：如何看待自己的这份职业？

调饮师：很多人对我们这个行业是有误解的，听得最多的就是我们被叫做“奶茶店店员”“做奶茶的”，但是去年的时候，我们的职位也有了新职业的名称，叫做“调饮师”，得到了国家的官方认证，也得到了社会大众的认可。

我觉得我作为“调饮师”这一行业其中一名劳动者，不仅仅是给大家做出一杯饮品这么简单，当我看到每个人拿到饮品时的那种开心和期待，觉得自己也是很有幸福感，觉得自己做出来的不仅是一杯饮品，更多的是带给了他们喜悦和快乐。

人民网记者：认为这份新职业的未来发展前景如何？

调饮师 ： 未来这一行业可能不单单是做奶茶，可能以后这一行业的门槛会越来越高，也会有更专业的培训知识和证书。

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(责编：王连香、高雷)