人民网记者 杜燕飞

青春由磨砺而出彩，人生因奋斗而升华。

从与天一色的蔚蓝大海，到荒芜一人的沙漠腹地；从贫瘠的盐碱荒滩，到灯火通明的都市；从奔赴生产的一线员工，到勇于创新的高校学生……这个“五一”假期，各行各业的青年坚守岗位，奏响出劳动最光荣的华美乐章，镌刻下奋斗中国的最美剪影。

新时代的青年，青春正当时，奋斗正当时。他们以梦为马，不负韶华，让青春在新时代改革开放的广阔天地中绽放，让人生在实现中国梦的奋进追逐中展现出勇敢奔跑的英姿。

“全国五一劳动奖章”获得者李景昌：匠心守护管道

5月1日一大早，刚刚获得全国五一劳动奖章的国家管网集团西气东输公司郑州输气分公司技术员李景昌带好工具，开始一天的巡线工作。为确保管道安全运行，假日坚守岗位已成为他的工作常态。

李景昌（右）和同事对天然气管道进行巡查。受访者供图

2011年，李景昌加入西气东输公司，成为一名管道保护工，开始了他的巡线人生。沟壑相连、山丘相依的管道线路就是他的办公地点，每年徒步巡检1800余公里，他早已把自己练成了行走的“活地图”，测试桩、标志桩、光缆桩、警示牌，他一桩不落，一牌不丢。

2021年11月，李景昌走访管道沿线时了解到，有村民打算在管道上方建农家乐。为此，他晓之以理、动之以情，从《管道保护法》讲到真实案例，从利害关系聊到家长里短……就这样，他前前后后历时四个多月，跑了十六七次，终于说服该村民重新选址避让管道。

“管道人，就要有橡‘皮肚子’‘飞毛腿’。”11年间，李景昌所管辖的区域守住了管道占压零新增的目标，4处挂牌隐患也被逐个消除，累计排查消除各类安全隐患60余处，隐患消除率达100%。

“作为新时代的管网人，要想把管道保护好，光靠力气和拼劲可不行，还得想点子、找突破、靠技术，这样才能把活干得更优、更快、更好。”抱着这种想法，作为“领头羊”技师工作室第一任领衔人的李景昌带领着团队走出了创新之路。

在推广光缆耦合夹创新创效项目期间，李景昌发现光缆耦合夹信号不够强将会导致安装成本大幅度增加。那段时间，为了增强测试信号强度，硅钢片、线圈成了他形影不离的宝贝。

上班钻进探坑里测试，下班查阅各种资料、咨询厂商材料专家，逮着空就反复做试验……经过十多次的反复改进，李景昌将光缆耦合夹的信号强度增加了一倍，并探索出可靠的安装方案，累计推广至8家单位，安装数量超过3200套，节约资金超过350万元。

有人问：“11年在一个地方不挪窝，你干得不枯燥吗？”李景昌总是笑着说：“每当我走近管道，就像走进了熟悉而亲切的家。每当我穿上橙色的工装，守卫管道安全的责任感瞬间满格，内心充满了能量。”

(责编：王连香、高雷)