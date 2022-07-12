人民网北京7月12日电 （记者杨虞波罗）据中国气象局消息，7月6日以来，新疆南疆盆地、西北地区东部、华北、西南地区东部、黄淮、江汉、江淮、江南东部等地部分地区出现35℃以上的高温天气。

气象监测数据显示，7月6日至10日高温（≥35℃）过程中，浙江、云南、四川、甘肃等地59个国家气象观测站达到或突破7月极值；其中，陕西、四川、宁夏、甘肃等地31个国家气象观测站达到或突破历史极值。

7月10日14时15分，上海中心气象台发布高温红色预警。当天，上海市最高气温达到40℃，是上海有气象记录以来年度最早的一个40℃高温日。截至今日，今年上海市35℃以上高温天数累计达11天，37℃以上高温天数5天，40℃及以上高温天数1天。浙东、浙西南等地部分地区最高气温也突破40℃。截至10日15时17分，浙江省各地共发布高温红色预警10条，打破7月上旬历史同期高温红色预警日发布量纪录。

7月以来，四川大部农区出现阶段性的持续高温晴热天气，7月6日至10日，盆地区日最高气温普遍超过37℃，19个县站高温突破历史同期极值。持续高温不利于水稻孕穗，气象部门将加强服务。连日来，重庆11个区（县）日最高气温超过38℃，目前部分区（县）已有气象干旱露头。

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