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农业农村部：紧抓外来物种入侵防控关键期 加力推进防控工作

2022年07月12日09:05 | 来源：人民网
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人民网北京7月12日电 （记者王仁宏）外来物种入侵防控事关国家粮食安全、生物安全、生态安全和人民群众身体健康。近日，农业农村部会同有关部门召开外来入侵物种防控部际协调机制办公室会议。会议强调，要紧紧抓住当前防控关键期，突出重点领域和环节，落细落实治理措施，加力推进防控工作。

一是抓好重大危害物种治理。针对福寿螺、加拿大一枝黄花等重大危害物种，分类别、分物种落实防控举措，组织开展集中灭除，因地制宜实施物理清除、喷施药剂、生物防治等措施，推进有效治理。

二是加快外来入侵物种普查。在农田、渔业水域、森林、草原、湿地、主要入境口岸等区域，推进面上调查和重点物种调查监测，掌握我国外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况。

三是加强技术指导服务。发挥科研院校和行业体系作用，加快研发精准监测、生物天敌等实用技术和产品，加强指导服务，推广应用绿色高效综合治理技术模式。

四是推进群防群治。做好《外来入侵物种管理办法》宣传解读，采取线上线下相结合方式组织开展系列培训，提升基层人员防控治理能力。制作发放通俗易懂的科普材料，广泛动员社会公众参与防控工作。 

(责编：王仁宏、吕骞)

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