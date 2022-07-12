焦磊

近日，中央全面深化改革委员会第二十六次会议召开，会议审议通过了《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》。数据要素如何助力智慧政府构建，又将如何有效帮助企业加速数字化转型？“聚焦数据要素应用发展”系列报道从多个维度探讨数据应用现状及未来前景。

当前，随着数字化转型逐渐加快，数据管理体系更加完善，数据使用效率不断提升，数据要素市场规模迅速扩大。

国家工信安全中心测算数据显示，2020年我国数据要素市场规模达到545亿元，预计到2025年，规模将突破1749亿元，整体上进入高速发展阶段。从现实来看，企业间缺乏数据流通机制，数据利用率并不高，其潜在价值仍有待挖掘。

2020年4月，中共中央、国务院发布《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，提出“加快培育数据要素市场”。构建数据流通交易平台，促进数据要素合法、高效地流通，是加快培育数字要素市场的重要抓手，不仅有利于推动数据要素配置实现效益最大化，还切实加强了数据产权及隐私保护。

近年来，国内各地陆续成立数据交易所，积极探索数据流通交易价值和交易模式。2015年4月，全国第一家以大数据命名的交易所贵阳大数据交易所正式挂牌运营；2020年8月，北部湾大数据交易所成立，截至2020年底，交易规模突破1500万元，登记注册企业超过120家，数据服务调用次数超过1.2亿次；去年3月，北京国际大数据交易所正式落地北京市朝阳区；去年11月，上海数据交易所在上海浦东新区成立，目前已完成了十余项管理制度、标准规范编制，数据产品挂牌已超100个……

万联证券研报分析表示，上海数据所的成立构建了数商体系，确立了配套的数据交易制度，让数据交易流通有规可循、有章可依，加速了数据流通。

值得注意的是，数据安全和隐私保障也是数据应用发展中亟待解决的重点问题。一些广告商、企业或不法分子等为了牟利，从非法渠道获取数据或滥用数据。此外，数据存在可复制性、难追溯性、易篡改性等问题及特点，数据获取者采用截流、篡改、转卖、隐藏等手段，进而造成大数据杀熟、数据泄露、非法采集等损害消费者、数据生产者利益的情况出现。

“数据公平的核心是将数据交易，数据使用纳入到阳光下，提高数据透明度。”浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林表示，要加强常态化监管，对于平台企业的数据端口进行异常点监测，发现异常数据流，比如数据违规出售，数据泄露等情况要及时做出应对。另外，要疏通用户的数据投诉渠道，遇到数据侵权，要让消费者主动说出来，为监管指明调查方向。

中国信息协会常务理事、新经济研究院院长朱克力表示，未来应进一步明确政府、企业、行业组织和网民在算法安全治理中的权利、义务和责任，科学合理布局治理组织结构，依法依规运作并相互衔接，打造形成政府监管、企业履责、行业自律、社会监督的算法安全多元共治的新格局。

当前，数字化转型不仅依赖技术、资金、其他资源投入，更依赖于数据人才的培养。专业数据技能、创造性、管理能力、跨专业素质……培养好数据人才、数据团队，制定好人才战略计划，是成功实现数字化转型的重要抓手，也是把握发展新机遇的重要基础。

朱克力表示，促进数据人才培养与实际应用更好结合，重在推进产教融合。要重点做到以下几点：做好数据人才培养的顶层设计并制订实施路径，采取有效的人才奖励机制，同时支持科研成果转化；加快本地化的数据人才培养体系构建，把企业与社会需求融入到数据人才培养全过程；将产教融合渗透进数据人才培养全周期，让数据人才培养与实际应用充分融通。

“数据人才培养应该面向市场需求，企业应针对数据需求，设置长期数据人才培养计划。”盘和林表示。

相关新闻：

基础制度构建正提速 数据要素加速助力生产革新

多地试点首席数据官制度 数据治理合力加速形成

(责编：杨虞波罗、吕骞)