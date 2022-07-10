焦磊

近日，中央全面深化改革委员会第二十六次会议召开，会议审议通过了《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》。数据要素如何助力智慧政府构建，又将如何有效帮助企业加速数字化转型？“聚焦数据要素应用发展”系列报道从多个维度探讨数据应用现状及未来前景。

通过收集电子医疗记录，可以分析出潜在疾病；利用手机地图，可以看到哪些交通路段拥堵；通过对数据准确抓取，实现新闻内容智能采集、发布……大数据正在成为社会工作、生活中不可或缺的角色。

《“十四五”数字经济发展规划》（以下简称《规划》）提出，数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，数据要素是数字经济深化发展的核心引擎。

《规划》中提出，坚持应用牵引、数据赋能。坚持以数字化发展为导向，充分发挥我国海量数据、广阔市场空间和丰富应用场景优势。

近日，中央全面深化改革委员会第二十六次会议审议通过了《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（以下简称《意见》）。会议指出，数据作为新型生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，已快速融入生产、分配、流通、消费和社会服务管理等各个环节，深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式。

同时，会议指出，要完善数据要素市场化配置机制，更好发挥政府在数据要素收益分配中的引导调节作用，建立体现效率、促进公平的数据要素收益分配制度。

自数字化转型加速推进以来，各地政府陆续进行“互联网+政务服务”改革，改革以数据为核心，在互联网的加持下发挥乘法效应，实现政府对数据资源的有效配置运用。并持续推出各项便民智慧服务，例如电子证照实施、异地通办等。

此外，大数据也革新了政府治理的方式，各地政府着力建立“用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新”的管理机制。例如，疫情期间，政府利用大数据，将风险人群精准锁定。

“运用数据要素构建信息共享和信用体系，有助于提升政府决策科学化、公共服务高效化、治理能力现代化水平。”中国信息协会常务理事、新经济研究院院长朱克力在接受人民网采访时表示。

建立数字化流水线生产车间；实行生产、运营、销售一体化数字流程……随着数据治理能力的提升，企业进行数字化转型的步伐也在加速，为把握未来数字化发展机遇夯实了基础。

朱克力认为，对企业而言，大规模运用数据要素能放大生产力乘数，加速流程再造、降低运营成本、提升生产效率，为新旧动能转换提供基础性应用，提高产业链协同效率并催生组织变革。

“数据有两个作用，一个是从数据中挖掘出信息，包括个人、企业信息，也包括自然规律，科学规律。另一作用是利用数据训练来培育人工智能。”浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林在接受人民网采访时表示。

盘和林认为，数据在生产和政务领域都有很多应用。企业利用数据来对自己画像，寻求经营管理上的突破。政府利用数据来描述宏观经济、制定政策。而在人工智能领域，智能制造，智慧政府，都是基于数据要素形成的人工智能应用的实践。

(责编：鲁婧、高雷)