焦磊

近日，中央全面深化改革委员会第二十六次会议召开，会议审议通过了《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》。数据要素如何助力智慧政府构建，又将如何有效帮助企业加速数字化转型？“聚焦数据要素应用发展”系列报道从多个维度探讨数据应用现状及未来前景。

“数据量非常庞大，我们数据管理系统还不成熟，无法关联起相关数据。”

“存在大量无价值信息，系统还没有精准抓取有价值信息的能力。”

“数据标准不统一，定义不清楚，影响了跨业务的整合应用。”

数字经济时代，数据已成为重要的资产与战略资源。如何解决数字化转型过程中“不愿转、不会转、不敢转、难以转”等问题，是全社会高质量数智转型的重要抓手。

当前，各地方政府及企业陆续推行首席数据官（CDO）制度，旨在加速构建数据管理体系，提高数据战略意识，推动数据产业发展。

什么是首席数据官，推行首席数据官制度能为数据管理提升带来怎样的作用？

“首席数据官是一个机构统筹管理数据资源的第一责任人。”中国信息协会常务理事、新经济研究院院长朱克力在接受人民网采访时表示，首席数据官负责解决数据孤岛问题，打破数据资源及开发的碎片化模式，形成整体联动、高效协同、安全可控的数据治理强大合力，推进数据要素有序流通，激发数据要素潜力，释放数据要素红利。

据《数字中国发展报告（2020年）》数据显示，截至2020年11月底，我国有23个省级（占比71.9%）和31个重点城市（占比96.9%）地方政府明确了政务数据统筹管理机构，有力推进本地数字政府建设，16个省级（占比50.0%）和10个重点城市（占比31.3%）政府已出台并公开数字政府建设相关规划计划、方案意见。

当前，政府首席数据官制度陆续在地方开展试点。2021年5月，《广东省首席数据官制度试点工作方案》（以下简称《方案》）正式印发。《方案》选取广州、深圳、珠海、佛山、韶关等10个地市以及省公安厅、省人社厅、地方金融监管局等6个省直部门开展试点工作，明确提出首席数据官制度建立的目标在于加快推进数据要素市场化配置改革，完善政务数据共享协调机制。随后，绍兴市、杭州市滨江区、江苏省、沈阳市等省市区也陆续开展首席数据官制度改革试点。

普华永道发布的《首席数据官研究报告》显示，越来越多的国企和民企开始任命高级管理人员来负责整个企业的数据管理和监督工作。这一趋势表明，随着该角色在中国越来越受重视，未来正式任命的首席数据官可能会增加。

朱克力表示，政府首席数据官侧重于促进跨领域、跨平台、跨部门的数据共享及透明度，提高数据驱动的决策质量，以数据发展的责任和安全为先；企业首席数据官则更多着眼于数据利用的效率与效益，以此推动业务价值的实现，提高全要素生产率、产品附加值和市场占有率。

近年来，数据管理和应用在我国实现了快速发展：电子证照实现“全国互认”；国家法人单位信息资源库建成，实现1.4亿户市场主体基本信息共享；税务部门通过“税收大数据”分析，提高税收监管效能……

“数据不仅串联起了企业的业务流程，让我们可以更精准、高效地服务海量消费者和上下游合作伙伴，更通过供应链持续的数字化、网络化和智能化，带来生产、流通、消费、服务等环节的升级。”京东消费与产业研究院院长刘晖表示。

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(责编：杨虞波罗、吕骞)