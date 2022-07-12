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国家发改委：“十四五”时期放开放宽除个别超大城市外的落户限制

2022年07月12日10:14 | 来源：人民网
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人民网北京7月12日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，《“十四五”新型城镇化实施方案》（以下简称《实施方案》）于近日印发，其中提到，“十四五”时期放开放宽除个别超大城市外的落户限制，试行以经常居住地登记户口制度。

《实施方案》具体提出，全面取消城区常住人口300万以下的城市落户限制，确保外地与本地农业转移人口进城落户标准一视同仁。全面放宽城区常住人口300万至500万的I型大城市落户条件。完善城区常住人口500万以上的超大特大城市积分落户政策，精简积分项目，确保社会保险缴纳年限和居住年限分数占主要比例，鼓励取消年度落户名额限制。

各城市因地制宜制定具体落户办法，促进在城镇稳定就业和生活的农业转移人口举家进城落户，并与城镇居民享有同等权利、履行同等义务。完善全国公开统一的户籍管理政务服务平台，提高户籍登记和迁移便利度。依法保障进城落户农民的农村土地承包权、宅基地使用权、集体收益分配权，健全农户“三权”市场化退出机制和配套政策。

(责编：申佳平、吕骞)

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