人民网记者任妍 王天乐

“三百六十行，行行出状元”。当前，随着社会经济的快速发展，伴随新业态的兴起，涌现出了许多新职业，职业种类总数已远超“三百六十行”。与此同时，社会分工越来越细，职业兴替周期不断加速，这些因素都不断催生着新职业，刷新着人们对新职业的理解。

新产业发展催生新职业，新职业里更承载着时代的新意。不断涌现的新职业，不仅为更多人提供了人生出彩的机会，有利于促进劳动者就业创业，更有利于激发中国经济创新驱动发展的潜能。

人民网记者带你走进这些“潮”职业，一起了解这些从业者的日常。

健康的身心是幸福生活的基础。当前，随着社会节奏加快、工作强度增加，很多职场人士常常忽略个人健康。同时，老龄化进程逐步加快，慢性病患者数量持续增加，健康管理成为新的社会趋势，“健康管理师”职业也应运而生。

据了解，“健康管理师”是负责健康和疾病的监测、分析、评估以及健康维护和健康促进的专业人员。7月7日，是“公共健康日”，今天，记者采访到一位“健康管理师”，带大家一起了解他们的日常工作状态，以及我们应如何进行日常生活中的健康管理。

人民网记者：从事这个行业多少年了？健康管理师的一个日常工作内容有哪些？

健康管理师：我叫杨杰，我从事临床医学有33年的时间了，现在从事健康管理师的工作。我们的日常工作是围绕着体检的检前、检中、检后三个阶段，来完成一个全周期的工作内容。

检前主要是收集客人的一些基本信息，比如健康信息等，主要是来自问卷的形式。然后将这些信息录入到客人的健康档案当中，这些信息当中包含的内容比较全面，包括其疾病史、家族病史、生活习惯、职业、心理和睡眠状况等等，这些都会在问卷中体现。

健康管理师会根据采集的信息，评估其可能存在的一些疾病风险，然后制定一份具体而详尽的个体化体检套餐。

套餐制定之后就是检中环节了，在检中体检过程当中，对于健康管理是最重要的，我们会关注健康体检过程的一些检查质量和安全。

体检结束以后，我们会根据客人的体检报告，做详细的分析和评估，从而来制定相关的健康管理计划和治疗方案。

在健康计划以及方案实施过程中，健康管理师会不断与客人进行沟通，包括对客人的一些健康宣教，对其健康的咨询解释等，都会贯穿到整个计划以及实施方案当中。

后续还会有一个跟踪服务的过程，主要看客人在实施这个方案过程中是否达到了治疗或健康管理的既定目标，同时也是对我们健康管理师这个方案的一个评估。健康管理师是针对全生命周期做健康管理，不是只做一两年三四年。

人民网记者：为什么会选择从事健康管理师？

健康管理师：我从事临床肿瘤学专业已经33年，临床工作期间发现，绝大多数肿瘤患者来到医院就诊时，都已经到了中晚期，这种情况下对于患者来说基本失去了最佳治疗时机，所以退休后我一直在思考一个问题，如果从事的工作能够帮患者早发现、早诊断、早治疗，那这样的工作将更有意义，所以在从事33年临床肿瘤医学工作以后，就转型选择做一名健康管理师。

人民网记者：健康管理师在上岗之前，是否会有一些专业培训？都学些什么？

健康管理师：健康管理师是要经过正规培训的，而且是要拿到国家认可的一些资质要求的。健康管理师的培训内容一般是包括两大部分，其中第一大部分就是基本理论知识、技术知识的学习。另外就是一些能力的测试，能力测试会结合案例来完成能力测试的一个训练。理论知识的面较广，涵盖健康管理师职业基本知识，相关法律法规的知识，还有一些健康评估的知识、健康保障与保险相关的知识、临床运动学、心理学、营养学等知识。

人民网记者：您如何看待这份职业？

健康管理师：健康管理师主要是在健康体检以及健康管理机构工作，当然也可以从事于其他的一些机构中的相关部门，包括企业管理中也涵盖了健康管理师的一些工作范畴。我是从临床医学转到了预防医学过程当中，对我启发是很大的。作为一名共产党员，我一直有一种驱动的力量，让我特别想去做一些能够在早筛工作当中早期发现，然后为患者早诊早治而挽留生命。

人民网记者：目前这份职业的收入如何？

健康管理师：收入方面，一般普通的健康管理师月收入在一万元上下左右，对于有经验的、从业有很多年的健康管理师，经验非常丰富者，年收入可以过百万。

人民网记者：您认为这个职业的未来发展前景如何？

健康管理师：健康管理师的未来发展前景是非常广阔的，随着我国社会经济的发展，人们的生活也在不断地提高，但同时社会呈现老龄化趋势，慢性病的发病率呈现出越来越高的现状。

健康管理师作为近年来的新兴职业，伴随着我国慢性病患病率越来越高，老龄化、亚健康群体越来越大，百姓对健康意识逐步增强，国家也在加大对大健康产业的政策支持，所以健康管理师的市场是广大的，前景也非常广阔的。

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(责编：王连香、高雷)