人民网记者 王震

汽车消费是稳增长、促消费的重点领域，扩大汽车消费是稳定宏观经济大盘的重要举措。

近期，国家出台了一系列促进汽车消费政策。5月31日，财政部、税务总局发布《关于减征部分乘用车车辆购置税的公告》，减半征收部分车辆购置税，数据显示，政策实施首月全国共减征车购税71亿元。7月5日，商务部等17部门联合印发《关于搞活汽车流通 扩大汽车消费若干措施的通知》，提出支持新能源汽车购买使用、促进汽车更新消费等六方面共12条具体举措。

人民网财经从长安汽车了解到，这些措施正在加速汽车市场潜力释放，为老百姓购车带来更多实惠。数据显示，6月份，长安汽车销量207430辆，环比上升37.3%，其中，长安系中国品牌乘用车销量118303辆，环比上升40.1%，表现亮眼。

积极响应政策 提升市场消费活力

随着稳消费政策发力，叠加疫情得到有效控制，短期汽车消费回暖。5月份，乘用车市场的销量环比增速大幅抬升，明显高于近年同期。 6月全国乘用车市场销量为 222.2 万辆，创下近年同期高点，同比增速升至 41.2％。

财政部数据显示，上半年车辆购置税收入为1374亿元，比上年同期下降30.7%；6月分车辆购置税收入同比下降39.8%，其中减半征收车辆购置税减税71亿元。

在一系列提振消费政策的带动下，车企也纷纷加大促销、补贴力度，为进一步提升市场消费活力再添一把火。

“我们启动了‘免税购车节’，享受购置税减半政策的同时，旗下多款车型还继续加码补贴力度，如提供金融政策、置换方案、现金优惠等，进一步降低消费者的购车成本，为消费者送上更多实惠。”长安汽车相关负责人介绍，通过展开“年中免税购车盛典”“万人交车”等营销活动，不仅提升了消费者的购车热情，同时也塑造了企业品牌角色，推动品牌与销售融合。

长安汽车万人交车现场。受访者供图

新能源全面发力 销量实现新突破

数据显示，我国新能源汽车市场占有率已达21.6%，提前完成“2025年新能源汽车占比20%”的目标。近日，中国汽车工业协会发布了汽车产业“半年报”，上半年汽车产销迎来强势回升，其中新能源汽车产销同比均增长1.2倍，市场占有率提前“交卷”。

在新能源汽车下乡、购置税减征等政策的助力下，新能源汽车正在全面发力，市场销售越来越火热。记者从长安汽车了解到，上半年，长安汽车自主品牌新能源累计销量84958辆，同比大增127.3%，表现亮眼。其中，在新一轮的促消费政策的刺激下，6月份，长安汽车自主品牌新能源销量18268辆，比5月份增长33.1%。

在产业政策、消费升级、新能源车体验优势等因素作用下，新能源汽车增长潜力巨大。业内人士认为，当前，新能源汽车产业在中国正迎来最好的市场机遇与发展环境。政策层面看，政府大力支持、鼓励新能源汽车发展，从技术路线、产业政策、消费政策、充电基础设施政策等方面强有力促进新能源汽车产业发展；产业层面看，从自主电控、电机，到领先优势的电池，从研发到生产制造，从充电设施到营销服务，新能源汽车有完整的产业链支撑；用户层面看，多方因素促成新能源汽车消费从政策驱动向市场驱动转化。

瞄准“双碳”目标 加速电动化智能化升级

我国道路交通领域占全社会碳排放总量的10%左右。一辆普通燃油车每公里行驶里程平均碳排放量为241.9克，而一辆纯电动汽车仅为146.5克，碳排放减少约40%。

公安部数据显示，截至今年6月底，全国新能源汽车保有量达1001万辆，占汽车总量的3.23%。其中，纯电动汽车保有量810.4万辆，占新能源汽车总量的80.93%。业内认为，新能源汽车正在成为实现“双碳”目标的有效路径，各大车企在销售端积极布局的同时，也在技术、研发环节不断发力，加速向电动化、智能化转型升级。

2017年，长安汽车发布面向新能源的“香格里拉计划”，以及面向智能化的“北斗天枢计划”，加速向智能低碳出行科技公司转型。

阿维塔11亮相重庆车展引发关注。受访者供图

“到2025年，长安汽车预计在新能源、智能化、科技创新、数字转型等重点领域投入超800亿元，加快构建转型领域核心能力。”长安汽车相关负责人介绍，在高端智能电动车市场，长安汽车、华为、宁德时代共同打造基于CHN平台的第一款车型阿维塔11；在主流乘用车市场，数字纯电品牌“长安深蓝”一次性推出纯电版、增程版、氢燃料电池版三种动力车型的长安深蓝SL03，更多搭载先进技术与智能科技配置的产品，正在为用户构建前沿出行体验。

(责编：王震、吕骞)