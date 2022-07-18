人民网北京7月18日电 （记者杜燕飞）7月17日，银保监会有关部门负责人就近期重点工作进展接受媒体记者采访。谈及依法依规处置河南安徽5家村镇银行风险进展，该负责人表示，下一步将陆续启动5万元以上客户垫付工作。针对江西某地产项目延期交付停止还贷的问题，该负责人表示，银行既要遵循市场化、法治化原则，又要主动承担社会责任，千方百计推动“保交楼”。

依法依规处置河南安徽5家村镇银行风险

该负责人介绍，经过近3个月的努力，公安机关已初步查明案件主要事实，还原了事件真相。河南新财富集团操纵河南、安徽5家村镇银行，通过内外勾结、利用第三方平台以及资金掮客等方式非法吸收并占有公众资金，篡改原始业务数据，掩盖非法行为。

“根据目前所掌握证据，绝大多数账外业务普通客户对新财富集团涉嫌犯罪行为不知情、不了解，而且也未获得额外的高息或补贴。因此处置方案确定对这些客户的本金分批垫付。”该负责人表示，由于原来的后台数据被犯罪团伙隐瞒或删改过，为确保信息真实性，两省新搭建了客户信息登记系统，并与后台数据进行交叉核验。人数较多，工作量大，采取分批垫付方式，首先垫付普通小额客户。下一步将陆续启动5万元以上客户垫付工作，请大家耐心等待后续公告。

近日，网络上有人散布言论说，7月11日垫付公告发布是因为7月10日河南郑州发生了聚集性群访事件。

该负责人表示，垫付公告发布与7月10日群访事件没有任何关系。河南、安徽5家村镇银行风险事件爆发后，银保监会从4月30日以来多次公开表示，必须严格依法依规处理，凡依法合规办理的业务均受到国家法律保护。在过去近3个月里，公安机关经过严格调查取证，搜集了大量证据，地方党委政府和中央相关部门加班加点、紧张有序地推进风险处置工作。

“我们坚持严格依法依规，以事实为依据、以法律为准绳，确定账外业务客户资金性质认定和分类分批处理政策，并同步开展资金垫付准备工作。”该负责人表示，央地金融管理部门6月18日已发出通告，请相关村镇银行账外业务客户及时登记账户资金情况。在各项准备工作就绪后，按计划于7月11日发布公告，自7月15日启动首批账外业务客户资金垫付。

另外，该负责人表示，据了解，对开封新东方村镇银行账外业务系统6月26日短暂开放事，公安机关已立案侦查，相信会实事求是、依法依规处理。

支持地方推进“保交楼、保民生、保稳定”工作

6月30日，江西景德镇某楼盘业主因项目延期交付发布停止还贷声明，引发舆论关注。对此，该负责人表示，银保监会对此高度重视，加强与住建部、人民银行等部门的协同配合，坚持“房住不炒”，坚持“稳地价、稳房价、稳预期”，支持地方更加有力地推进“保交楼、保民生、保稳定”工作。

该负责人强调，一是在地方党委政府领导下，银行保险机构应积极参与相关工作机制，配合压实企业、股东等相关各方责任，银行要积极履行自己的职责，既要遵循市场化、法治化原则，又要主动承担社会责任，千方百计推动“保交楼”。

二是指导银行在地方党委政府“保交楼”工作安排的总体框架下，坚持摸清情况、实事求是、科学分类、精准施策，主动参与合理解决资金硬缺口的方案研究，做好具备条件的信贷投放，协助推进项目快复工、早复工、早交付。

三是做好客户服务工作，加强与客户沟通，个性化地满足居民客户的不同需求，信守合同，践行承诺，依法保障金融消费者合法权益。

四是有效满足房地产企业合理融资需求，大力支持租赁住房建设，支持项目并购重组，以新市民和城镇年轻人为重点，更好满足刚需和改善型客户住房需求，努力保持房地产市场运行平稳有序。

“处理好当前面临的问题，也是实现房地产模式新旧转换的重要契机。我们相信，在党委政府指导下，在相关各方共同努力下，这些困难和问题都能得到合理解决。”该负责人强调。

(责编：乔业琼、高雷)