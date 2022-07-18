人民网北京7月18日电 （黄盛）7月16日至17日，国务院国资委举办了中央企业负责人研讨班，总结上半年工作，部署下半年重点任务。会上，国务院国资委相关负责人表示，截至5月底，中央企业改革三年行动举措完成率达94.7%，主体任务基本完成。接下来，中央企业要决战决胜国企改革三年行动，确保三年行动高质量收官，并不断增强改革推动发展效果。

据介绍，2020年启动的国企改革三年行动，今年迎来攻坚之年、收官之年。开年以来，中央企业锁定重点、靶向发力，在多个重点领域和关键环节取得了新的突破。

比如，混合所有制改革加快推进，央企上半年引进各类资金超过1900亿元。国投、中国宝武等5家企业正式转为国有资本投资公司。符合条件的1.27万户央企子企业实现了董事会应建尽建，其中99.3%实现外部董事占多数。

同时，央企重组整合高潮迭起，今年年初，中粮集团、中储粮集团两家央企开展粮食储备加工领域股权合作；央企医疗、检验检测等领域资源深度整合；国家管网集团、鞍钢、保利集团加快推进重组后业务整合融合；央企“两非”（非主业、非优势业务）剥离完成率目前已达99%，比年初上升13个百分点。三项制度改革评估工作有力开展，全员绩效考核全面推开，截至目前，共有182户中央企业控股上市公司实施股权激励，497户中央科技型企业开展股权和分红激励，共覆盖激励对象19.2万人次。

国务院国资委党委书记、主任郝鹏在会上表示，下一步要加快补短板强弱项，确保三年行动任务在党的二十大前基本完成、年底前全面完成。特别要抓住对本企业发展有重大影响的改革举措持续发力，通过实施改革三年行动推动企业面貌发生根本性变化。国资央企要对改革效果进行再评估、再检验、再深化，取得经得起实践和历史检验的改革成效。

中国企业联合会研究部研究员刘兴国向人民网财经表示，两年多以来的国企改革，在多个方面都取得了突出成就，不仅推动国企总体面貌发生了巨大变化，也为宏观经济的发展奠定了扎实基础。改革使得国有企业的治理更加规范，管理更加高效。国有企业的资本布局更加优化，资产质量更加优良。国有企业的激励约束更加合理，创造性积极性充分激发。

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